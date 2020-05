Sp 36 Arzelato: modifiche alla circolazione veicolare

Altre notizie brevi

venerdì, 15 maggio 2020, 14:57

Parte oggi la prima grande “call” dedicata agli operatori turistici della Toscana. Un’iniziativa innovativa unica in Italia che la Regione, attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, ha ideato per sostenere il rilancio della destinazione Toscana sul mercato italiano nel periodo post Covid-19.

venerdì, 15 maggio 2020, 13:08

Così, a nome del gruppo consiliare e del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, interviene Alessandro Amorese: "In questi mesi di emergenza sanitaria non sono poche le categorie che sono state colpite dalla conseguente crisi economica. Le parti sociali più fragili sono quelle che il corona virus ha messo più in difficoltà: per...

venerdì, 15 maggio 2020, 13:06

Gli Avv.ti Paolo Franzoni ed Alberto Guidi, fondatori dell'Associazione Culturale “Hermes”, no profit ed apolitica, finalizzata alla promozione culturale locale ed alla valorizzazione sul nostro territorio del vitale comparto turistico-commercialeartigianale, così duramente colpito a causa dell'attuale emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica-sociale e sprovvisto di adeguata risposta e legittima...

venerdì, 15 maggio 2020, 09:14

Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni di Left intervengono sul problema relativo allo smaltimento delle mascherine e dei guanti che, troppo spesso, vengono gettati per strada:

giovedì, 14 maggio 2020, 17:18

C'è l'intesa formale della Regione Toscana per l'approvazione del Documento di pianificazione strategica del Sistema portuale del Mar ligure, ma il sì è accompagnato da una serie di osservazioni che hanno l'obiettivo di preservare vocazioni e rapporti col territorio del porto di Marina di Carrara, che insieme a quello della Spezia fa parte del...

giovedì, 14 maggio 2020, 15:17

Un milione di euro alle Province e alla Città metroplitana di Firenze per la gestione delle funzioni di trasporto pubblico locale relative al 2020. E' quanto ha stanziato, su proposta dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, la giunta regionale della Toscana.

giovedì, 14 maggio 2020, 14:03

È stato affidato dal Servizio Viabilità della provincia di Massa-Carrara l’incarico per il rilievo e le indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche finalizzate all’adeguamento strutturale del ponte sulla SP. 42 in località Casilina nel Comune di Pontremoli.Come si ricorderà il ponte era stato chiuso al traffico attorno al 20 di aprile...

giovedì, 14 maggio 2020, 13:57

In merito alle polemiche sulla ricostruzione del ponte crollato ad Aulla, interviene anche Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle."Stiamo assistendo a sterili polemiche politiche relative alla ricostruzione. La vera priorità sono i cittadini della Lunigiana, che devono essere degnamente tutelati.

giovedì, 14 maggio 2020, 13:23

Dal 18 al 31 maggio 2020 alcune strade provinciali saranno percorse da un veicolo attrezzato per il video rilievo (tipo Google car): la Provincia di Massa-Carrara ha infatti affidato un videorilievo stradale da effettuarsi con veicolo ad alto rendimento, finalizzato alla creazione di un database di informazioni relative alla viabilità.Il...

mercoledì, 13 maggio 2020, 18:47

Arriva MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico...