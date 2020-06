A “La Mimosa” il centro estivo per i bambini in età 18-36 mesi

venerdì, 26 giugno 2020, 15:33

Per andare incontro alle famiglie e alle loro esigenze, dopo il periodo di lockdown e di chiusura delle scuole, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani dal 6 luglio all’8 agosto apre un Centro estivo anche per i bambini da 18 mesi a 3 anni presso la struttura educativa “La Mimosa” compreso di servizio mensa, a cui potranno accedere coloro che già frequentano i nidi d'infanzia comunali. A seconda delle richiesta l’Amministrazione comunale valuterà se aprire anche un centro estivo 18-36 mesi nella zona di Massa per favorire le famiglie che abitano nel centro della città. In entrambi i casi i centri estivi d’infanzia saranno operativi da lunedì al sabato e comprensivi del servizio mensa.

“Sono evidenti le difficoltà che i genitori hanno dovuto affrontare con il periodo di chiusura per questo abbiamo fatto il possibile per andare incontro alle famiglie con impegni lavorativi e per favorire un ritorno alla socializzazione, seppur controllata da personale formato, da parte dei bambini. Fino a pochi giorni fa non avevamo alcuna indicazione per la fascia di età 0-36 mesi, eppure in brevissimo tempo siamo riusciti a predisporre l’avviso e fatto tutto il necessario per riuscire a riaprire almeno una struttura, con tutte le cautele del caso e nel rispetto delle normative e di questo ringrazio gli uffici che, nonostante i tempi stretti, hanno lavorato velocemente e assiduamente per realizzare il bando così da poter avviare il servizio dai primi di luglio”. L’assessore all’Istruzione Nadia Marnica commenta con soddisfazione quanto realizzato con impegno dagli uffici per far sì che i genitori, soprattutto coloro che lavorano nell’ambito turistico e ricettivo del territorio, abbiano a disposizione un servizio di qualità e sicuro.

“Per quanto riguarda l’attività ludica la fascia di età 0-36 mesi era inizialmente rimasta esclusa da tutti i Dpcm e da ordinanze regionali; nonostante l’atto della Regione con le linee guida sia stato pubblicato solo poco prima della sua effettiva operatività ci siamo adoperati per dare un aiuto alle famiglie con un centro ludico-ricreativo. Ci tengo a sottolineare che i bimbi saranno accuditi da operatrici qualificate, una ogni cinque bambini come da normativa, e che l’amministrazione non ha ricevuto alcun finanziamento, ma realizziamo il servizio interamente con risorse interne”.

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere presentata su apposita modulistica (allegato A) entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 29 giugno 2020 tramite Posta PEC, all’indirizzo di posta elettronica comune.massa@postacert.toscana.it oppure consegnata brevi manu esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa (Via Porta Fabbrica 1).