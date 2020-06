Al Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Il Nuovo dal 21 giugno al 1 luglio

sabato, 20 giugno 2020, 15:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 21 giugno al 1 luglio.



GARIBALDI CARRARA- IL NUOVO -ASTORIA - PIATTAFORMA MIO CINEMA

Ore ( Non Stop) 18 REGALI in programma fino 28/06/2020



Ore ( Non Stop ) CRIMINALI COME NOI in programma fino al 5/07/2020



Ore (Non Stop) DUE GRANDI ATTRICI JULIENNE MOORE E MICHELLE WILLIAMS ( STILL ALICE-MARYLIN-I RAGAZZI STANNO BENE-BLUE VALENTINE-A SINGLE MAN-IO NON SONO QUI-I SEGRETI DI BROCKBACK MOUNTAIN-CECITA'-LA FORTUNA DI COOKIE) in programma fino 26/06/2020

Ore (Non Stop) OMAGGIO A RICARDO DARIN STAR DEL CINEMA ARGENTINO CONTEMPORANEO ( IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI-COSA PIOVE DAL CIELO?-TRUMAN-STORIE PAZZESCHE-IL PRESIDENTE-XXY UOMINI O DONNE TUTTI E DUE?-NOVE REGINE) in programma fino al 5/07/2020



Ore (Non Stop) RETROSPETTIVA PABLO LARRAIN (NERUDA-JACKIE-IL CLUB- NO I GIORNI DELL'ARCOBALENO) in programma fino al 08/07/2020

Da LUNEDI 22 GIUGNO Ore ( Non Stop) DOPPIA PELLE il film di Quentin Dupieux che ha aperto la 51esima Quinzaine des Réalisateurs del 72° Festival di Cannes ed è stato presentato al Toronto International Film Festival. A prestare il volto al protagonista Georges, uomo stravagante e ossessionato dalla sua giacca di pelle di daino, è il Premio Oscar Jean Dujardin, affiancato dal Premio César Adèle Hanel (Ritratto della giovane in fiamme; 120 battiti al minuto).

IL TALENTO DI JEAN DUJARDIN Per omaggiare il talento di Jean Dujardin su MioCinema sarà disponibile anche il meraviglioso THE ARTIST, vincitore di 5 Premi Oscar

RASSEGNA PRIDE Nel mese tradizionalmente dedicato al Pride, MioCinema propone ai suoi spettatori una rassegna cinematografica che veste i colori della comunità arcobaleno, quanto mai attuale in questo momento.22 film che raccontano un mondo che ha dovuto lottare e che ancora lotta per vedere riconosciuti i propri diritti. Storie che permettono di avvicinarsi e conoscere da vicino la comunità LGBTQ+, racconti di grandi battaglie che hanno fatto la storia del movimento, ma anche di vicende di affermazione quotidiana, di coming out e di scoperta: in una parola, di orgoglio. Appuntamento domenica 21 giugno, alle ore 20.30. A presentare la rassegna Vladimir Luxuria, attivista dei diritti Lgbt e direttrice artistica del Lovers Film Festival. L'incontro, come sempre, sarà in diretta streaming sulle nostre pagine Facebook.MOONLIGHT, di Barry Jenkins,CAROL, di Todd Haynes,IO&LEI, di Maria Sole Tognazzi,LE EREDITIERE, di Marcello Martinessi,REINAS - IL MATRIMONIO CHE MANCAVA, di Manuel Gómez Pereira,LO SCONOSCIUTO DEL LAGO, di Alain Guiraudie,MADEMOISELLE, di Chan-wook Park,TOMBOY, di Céline Sciamma,SHORTBUS - DOVE TUTTO è PERMESSO, di John Cameron Mitchell,EISENSTIEN IN MESSICO, di Peter Greenaway,A SINGLE MAN, di Tom Ford.I RAGAZZI STANNO BENE, di Lisa Cholodenko,I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN, di Ang Lee,LA VITA DI ADELE, di Abdellatif Kechiche,120 BATTITI AL MINUTO, di Robin Campillo,GIRL, di Lukas Dhont,PRIDE, di Matthew Warchus,LA TERRA DI DIO, di Francis Lee,STONEWALL, di Roland Emmerich,MILK, di Gus Van Sant,WEEKEND, di Andrew Haigh,AI CONFINI DEL PARADISO, di Faith Akin

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

ARENA SOTTO LE STELLE ASTORIA LERICI

APERTURA ARENA ESTIVA VENERDI 26 GIUGNOOre 21.30 I MISERABILI ( Le grandi Prime al Cinema) SABATO 27 GIUGNOOre 21.30 I MISERABILI ( Le grandi Prime al Cinema)



DOMENICA 28 GIUGNOOre 21.30 DOPO IL MATRIMONIO ( Le grandi Prime al Cinema)

LUNEDI 29 GIUGNOOre 21.30 DOPO IL MATRIMONIO ( Le grandi Prime al Cinema)



MARTEDI 30 GIUGNOOre 21.30 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK ( Risate d'Estate)



MERCOLEDI 1 LUGLIOOre 21.30 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK ( Risate d'Estate)