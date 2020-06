Allerta gialla per idrogeologico e temporali forti

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:28

L'emergenza da Covid 19 è entrata nella fase tre e il sistema sanitario sta riprendendo la propria attività ordinaria. Uno degli aspetti più critici del post lockdown riguarda la ripartenza di visite specialistiche ed esami diagnostici, limitati ai casi urgenti e indispensabili nei mesi scorsi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:27

E' il titolo della campagna di crowdfunding, organizzata dall'Istituto Valorizzazione Castelli attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, che avrà ufficialmente inizio giovedì 11 giugno alle 21.30 con il concerto live streaming di Max De Aloe in diretta Facebook e YouTube.La passione è il grande segreto di questo Festival! MutaMenti è...

mercoledì, 10 giugno 2020, 12:39

Criminali come noi da giovedì 11 giugno al Garibaldi Carrara con MioCinema. La visione delle ore 21 sarà preceduta da un esclusivo incontro LIVE con Ricardo Darìn. Figlio d'arte di un'intera famiglia di artisti, di origine italiana, 63 anni, occhi chiari e magnetici, indimenticabile protagonista de Il segreto dei suoi occhi, Ricardo Darín vanta una carriera di...

martedì, 9 giugno 2020, 15:28

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì.L’ha emesso la Sala operativa unificata in seguito al campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale e che...

martedì, 9 giugno 2020, 15:25

Così Filippo Frugoli, della Lega Giovani, risponde alle accuse fatte dai Giovani Democratici nei giorni scorsi."Le becere accuse fattemi dai Giovani Democratici in un articolo online dei giorni passati - esordisce - le rispedisco al mittente.

martedì, 9 giugno 2020, 13:53

Giacomo Giannarelli, presidente Gruppo regionale MoVimento 5 Stelle: "Il sottosegretario alle Infrastrutture on. Traversi ha dato incarico agli uffici del ministero di predisporre gli atti necessari per dare avvio alla costruzione delle rampe provvisorie per il collegamento di Albiano Magra con l'autostrada A15 Parma-La Spezia, a due mesi dal crollo del...

martedì, 9 giugno 2020, 13:37

Ponte del 2 giugno un po' sotto tono. Il primo test dopo il lockdown è andato come previsto con molte presenze in meno rispetto ad un anno fa, ma del resto, e gli operatori lo sanno bene, il ritorno alla normalità sarà graduale. Tornano le scampagnate nel verde, ma con attenzione.

lunedì, 8 giugno 2020, 16:20

Il segretario Giorgio Raffi del Partito Repubblicano Sez. Mazzini interviene in vista della celebrazione a Massa del suo anniversario di fondazione."La situazione di sostanziale abbandono che si avverte percorrendo le strade e le piazze del Centro Storico di Massa - afferma - lascia chiaramente percepire come quella città viva, attiva...

lunedì, 8 giugno 2020, 14:28

Continua la mobilitazione anche del mondo della scuola locale. Dopo il riuscitissimo presidio di piazza Berlinguer di sabato 30 maggio, il coordinamento scuole Massa Carrara ha organizzato un ulteriore momento assembleare online, dal quale è emersa forte l'esigenza di mantenere alta la mobilitazione e l'attenzione sui gravissimi problemi che la scuola pubblica...

lunedì, 8 giugno 2020, 14:22

In due anni dalle elezioni che hanno messo il centro destra alla guida della comune di Massa, le strade di Forno, antica e grande frazione montana, cuore di importanti avvenimenti che hanno segnato la storia della città, sono state pulite una sola volta.