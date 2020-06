Ancora posti per i corsi gratuiti di Sartoria e Digital Marketing

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:29

Restano ancora pochi posti disponibili per i due corsi gratuiti online in Sartoria e Digital Marketing nati dalla collaborazione tra l'Associazione A.Fa.P.H. Onlus e il Comune di Montignoso.

«Un'occasione per chiunque voglia crescere e intraprendere un percorso di formazione innovativo e interattivo – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – soprattutto in questa fase in cui la frequentazione a corsi professionalizzanti e lezioni frontali è più complessa a causa delle limitazioni imposte dal contenimento del Covid-19».

«Siamo riusciti a trovare lo spazio per altre iscrizioni – spiega la Responsabile Nadia Bellè – in questo modo potremo allargare l'aula virtuale e accogliere altre domande. Sono attività fortemente legate alla formazione, importanti per l'acquisizione di competenze e strettamente connesse al mondo dell'occupazione».

Proprio il corso di Digital Marketing (20 ore) è in partenza domani pomeriggio, mentre quello di Sartoria (30 ore), anche se già iniziato, potrà accogliere altri partecipanti, per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Montignoso ai numeri 05858271203 o 3472438951, daniela.buffoni@comune.montignoso.ms.it. oppure info@afaph.net.

Entrambi i corsi sono finanziati dalla Regione Toscana con le risorse di cui al D.D. n. 20998 del 29.11.2019 a valere sull'Avviso R.T. DGR 841/2019 e promossi nell'ambito del progetto "La Casa delle Caroline" di Montignoso, ai partecipanti verrà offerto anche un percorso di accompagnamento individuale verso il mondo del lavoro (18 ore) e la possibilità di accedere ad un servizio di kinderheim on-line per i bambini durante le lezioni

Ecco il calendario delle lezioni:

Digital Marketing:

martedì 9, 16, 23, 30 giugno e 7 luglio ore 14.30-16-30

giovedì 4, 11, 18, 25 giugno e 2 luglio, ore 14.30-16-30

Sartoria:

lunedì 25 maggio 1, 8, 15, 22, 29 giugno h. 15-17

venerdì 29 maggio 5, 12, 19, 26 giugno h. 15-17

lunedì 6, 13, 20 luglio h. 15-17

venerd' 3 10, 17 luglio h. 15-17

tutoraggio durante il corso

+ 18 ore di accompagnamento/tutoraggio durante e a fine corso