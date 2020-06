Apertura su appuntamento degli uffici di curia

Altre notizie brevi

lunedì, 1 giugno 2020, 14:24

La seconda edizione della manifestazione montignosina per riscoprire la terra, anche tra i più giovani, sarà in versione social a causa delle limitazioni a contrasto del Covid-19, «più che una vera e propria competizione sarà una condivisione – aveva spiegato il Consigliere Giuseppe Manfredi alla presentazione dell'iniziativa – tutti coloro...

lunedì, 1 giugno 2020, 09:30

Dal 3 giugno è stata disposta la modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali in base all'ordinanza n. 186 del 29 maggio firmata dal sindaco Persiani, con l'adozione di misure di contingentamento dell'accesso al pubblico, allo scopo di evitare assembramenti e comportamenti individuali e collettivi che possano compromettere lo...

domenica, 31 maggio 2020, 17:39

Lo ha indicato come il classico atteggiamento di chi vuole lavarsene le mani ed ha anche rimarcato la frequenza con cui viene adoperata questa soluzione da parte dell’amministrazione 5 stelle di Carrara. L’oggetto sono gli ormai ultradiscussi lavori sul ponte di Avenza e l’autore della critica è l’onorevole Cosimo Maria...

sabato, 30 maggio 2020, 18:57

Si terrà domani la diretta FB domani alle 11.00 per parlare di storie di Piccoli Comuni e di un'idea diversa di Paese diffuso e solido, insieme al Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia.

sabato, 30 maggio 2020, 15:25

Cambio di calendario per il servizio di raccolta rifiuti a Cinquale, a partire dal 1 giugno infatti «si attiverà il periodo estivo per tutte le utenze commerciali e per i balneari» chiarisce l'Assessore Massimo Poggi «valido fino al prossimo 15 settembre».

sabato, 30 maggio 2020, 15:17

“Dopo anni di gestioni in rosso e di sostanziale inattività il Consorzio Zona Industriale Apuana torna all'utile con un bilancio sano che può guardare al futuro con obiettivi chiari al servizio del territorio e delle sue imprese. Arriviamo a questo risultato grazie a un percorso che ha visto una legge di riforma dell'ente, l'impegno...

sabato, 30 maggio 2020, 14:28

Riapre mercoledì 3 giugno il call center della Libera professione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, al quale i cittadini potranno rivolgersi per prenotare le prestazioni disponibili a partire dal 15 giugno.

sabato, 30 maggio 2020, 12:40

La scuola non si ferma … neppure l’asilo nido Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli.

sabato, 30 maggio 2020, 12:20

La FENAPI di Massa Carrara, considerate le numerose richieste pervenute, ha integrato il proprio Servizio Ambiente & Sicurezza con il Servizio Anti Covid – 19, in rapporto con accreditata struttura di proprio riferimento in materia di servizi e formazione in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

sabato, 30 maggio 2020, 11:23

La FENAPI evidenzia che è on line la scheda per inoltrare la domanda e richiedere a GAIA S.p.A. il Bonus Covid-19, un contributo destinato agli utenti domestici residenti per alleggerire la bolletta dell’acqua. Il Bonus è interamente dedicato alle famiglie momentaneamente in uno stato di crisi a seguito dell'emergenza Coronavirus.