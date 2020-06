Becera propaganda a imitazione di Salvini del consigliere leghista Frugoli: i Giovani Democratici lo invitano a impegnarsi nel suo ruolo di consigliere

venerdì, 5 giugno 2020, 09:50

Ha provato a sollevare la piazza massese cercando di emulare il suo leader politico – Matteo Salvini – nella manifestazione di Roma del 2 giugno e poi se l’è presa con il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani per ribadire i valori della Lega e così, per l’ennesima volta, il giovane consigliere leghista di Massa, Filippo Frugoli è finito al centro delle critiche.

La bacchettata stavolta gli è arrivata dai Giovani al Pd che gli hanno ricordato: “ Frugoli ha cercato solo di fare della campagna elettorale becera in vista delle regionali: dovrebbe pensare maggiormente a svolgere il suo ruolo di consigliere, cosa che non sta facendo. Dovrebbe pensare maggiormente ai ragazzi della sua età, a creare spazi in cui i ragazzi possano liberamente studiare e formarsi per il futuro, dovrebbe puntare maggiormente alla riapertura del Guglielmi e soprattutto dovrebbe portare il suo contributo per far sì che la città diventi realmente attrattiva per i giovani e non solo. Invece di far tutto questo insegue il suo partito, eseguendo tutto quello che la Lega gli dice anche se sbagliato.”. La critica dei giovani del Pd poi non poteva non far notare a Frugoli il diverso atteggiamento del consigliere Bugliani rispetto al suo: “ Continua a cercare di denigrare chi, come Giacomo Bugliani, tutti i giorni è in giro per il territorio per risolvere assieme alla regione Toscana i problemi dei cittadini. In piazza con i docenti e gli studenti c’eravamo noi Giovani Democratici e i rappresentanti del Partito Democratico, della Lega non vi era traccia. Quindi prima di invocare le piazze, come quelle che si sono viste il 2 Giugno a Roma e Milano, gli consigliamo caldamente di ritornare a fare il consigliere. Massa non merita piazze con l’estrema destra che se ne frega altamente delle regole per manifestare, Massa merita di più.”.

V. T.