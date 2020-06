Benedizione del mare a Marina di Massa

Altre notizie brevi

martedì, 23 giugno 2020, 15:04

"Il licenziamento di un sindacalista della Cisl a Prato, nell'azienda Usl Toscana Centro, ci lascia esterrefatti ma ci conferma quella che è ormai una tendenza all'interno delle aziende sanitarie della toscana, compresa la nostra dell'area nord ovest: mettere a tacere le voci dissonanti all'interno dell'organico per instaurare un clima di...

martedì, 23 giugno 2020, 14:53

Il coordinatore di Forza Italia ha sollevato una problematica riguardo la postazione del defibrillatore al pontile di Marina di Massa. Infatti la postazione risulta vuota, in quanto mancherebbe una firma da parte di un dirigente comunale per far sì che la postazione possa essere utilizzata.

martedì, 23 giugno 2020, 14:47

La Camera di Commercio di Massa Carrara informa le imprese che, con la nota n.346972 dell'11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020 e, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato la Camera di Commercio di Massa Carrara, per gli...

martedì, 23 giugno 2020, 14:43

Così il Coordinamento Provinciale Forza Italia Giovani Massa-Carrara in una nota: "Esami di terza media in video conferenza, esami di maturità con le mascherine, lauree in video conferenza, tutto questo per il contenimento della diffusione del Covid-19, però a quanto pare si diffonde solo negli ambienti scolastici, pare invece che...

martedì, 23 giugno 2020, 14:30

Classe 1989, canadese, Xavier Dolan ha firmato il suo primo film come regista (ma anche attore e produttore) nel 2009 con J'ai tué ma mère, quando aveva solo sedici anni, dopo aver debuttato giovanissimo come attore. Il successo è immediato: il film riceve molti riconoscimenti e da quel momento il suo nome diventa...

lunedì, 22 giugno 2020, 15:24

Proseguono le iniziative gratuite per la prevenzione e la salute dei cittadini messe in campo da Nausicaa Spa nelle farmacie comunali di Carrara. Martedì 23 giugno alla farmacia "La Prada" di Avenza si svolgerà la giornata dell'udito, un evento che coinvolgerà le farmacie comunali a cadenza mensile.

lunedì, 22 giugno 2020, 14:55

Il gruppo di minoranza in assemblea del Consorzio di Bonifica, Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini intervengono con una nota stampa: "Presidente Ridolfi è giunta l'ora di agire, il consorzio di bonifica faccia uno sforzo organizzativo e culturale, avvii per quanto possibile il recupero del vegetale sfalciato e triturato lungo gli...

lunedì, 22 giugno 2020, 14:19

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che è purtroppo deceduto nei giorni scorsi il dottor Maurizio Fialdini, medico di medicina generale dell'ambito di Massa, ai cui familiari l’Asl rinnova le più sentite condoglianze.

lunedì, 22 giugno 2020, 14:10

L'Estate 2020 sembra essere iniziata con il piede giusto, per il turismo Lunigianese. Dopo una primavera di lockdown, un territorio rurale come la Lunigiana si presta ad accogliere il turista che vuole lasciare la città per vivere la natura, la campagna e la storia in tutta sicurezza.

domenica, 21 giugno 2020, 14:26

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo valido dalle ore 13 alle 20 di oggi, domenica 21 giugno 2020, per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti. Sono interessate tutte le province del territorio toscano.