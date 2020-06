Caf Fenapi: assistenza e compilazione del 730/2020

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:30

Mgs Massa-Carrara invita tutti i cittadini, tutte le associazione, tutte le forze politiche democratiche e antifasciste a prendere parte al presidio di sabato 6 giugno alle ore 18 in piazza Berlinguer, per ricordare George Floyd."Il razzismo - spiega il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara Circolo Anpi Comandante Vico - è un male che...

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:29

Restano ancora pochi posti disponibili per i due corsi gratuiti online in Sartoria e Digital Marketing nati dalla collaborazione tra l'Associazione A.Fa.P.H. Onlus e il Comune di Montignoso.

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:01

Codice giallo per piogge, temporali e vento su tutta la Toscana da mezzogiorno a mezzanotte di domani, giovedì 4 giugno. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile in seguito a un peggioramento delle condizioni meteo previsto tra il tardo pomeriggio e la serata di domani in trasferimento...

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:52

Emessa allerta colore giallo per rischio idreogeologico e temporali forti a partire dalle ore 18 di domani (giovedì 4 giugno) alle 23.59 dello stesso giorno.Oggi, mercoledì, nulla da segnalare. Domani, giovedì, peggioramento con piogge sparse, più frequenti sulle zone settentrionali; ulteriore deciso peggioramento tra il tardo pomeriggio e la serata...

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:27

"Il consigliere Frugoli che invoca la piazza imitando il suo capitano Salvini, e attacca il consigliere Bugliani solo per fare della campagna becera in vista delle regionali: dovrebbe pensare maggiormente a svolgere il suo ruolo di consigliere, cosa che non sta facendo".

mercoledì, 3 giugno 2020, 09:03

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

martedì, 2 giugno 2020, 11:39

Gli uffici della Curia Vescovile di Massa riaprono al pubblico dal giorno mercoledì 3 giugno. Si potrà accedere ai locali siti in via Zoppi 14, tutti i giorni, tranne il giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, solo su appuntamento.

lunedì, 1 giugno 2020, 14:24

La seconda edizione della manifestazione montignosina per riscoprire la terra, anche tra i più giovani, sarà in versione social a causa delle limitazioni a contrasto del Covid-19, «più che una vera e propria competizione sarà una condivisione – aveva spiegato il Consigliere Giuseppe Manfredi alla presentazione dell'iniziativa – tutti coloro...

lunedì, 1 giugno 2020, 09:30

Dal 3 giugno è stata disposta la modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali in base all'ordinanza n. 186 del 29 maggio firmata dal sindaco Persiani, con l'adozione di misure di contingentamento dell'accesso al pubblico, allo scopo di evitare assembramenti e comportamenti individuali e collettivi che possano compromettere lo...

domenica, 31 maggio 2020, 17:39

Lo ha indicato come il classico atteggiamento di chi vuole lavarsene le mani ed ha anche rimarcato la frequenza con cui viene adoperata questa soluzione da parte dell’amministrazione 5 stelle di Carrara. L’oggetto sono gli ormai ultradiscussi lavori sul ponte di Avenza e l’autore della critica è l’onorevole Cosimo Maria...