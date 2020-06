Carolina Ginesini e Rebecca Tamberi: "E' ora di riaprire le biblioteche di Carrara"

lunedì, 29 giugno 2020, 17:13

"Molti studenti, a seguito dell'emergenza sanitaria, hanno dovuto adattarsi a studiare quotidianamente tra le mura di casa e questo ha comportato delle difficoltà per tutti coloro che erano abituati a trascorrere le giornate di studio nelle biblioteche per mancanza di spazi a casa o per comodità. In una fase in cui gradualmente si sta ripartendo, come Giovani Democratici Carrara, crediamo sia arrivato il momento di riaprire anche le biblioteche della città": questo il commento di Carolina Ginesini e Rebecca Tamberi, dei Giovani Democratici di Carrara.

I GD chiedono all' amministrazione di Carrara di considerare la possibilità di consentire nuovamente l'accesso degli utenti alle sale studio nel breve termine per permettere soprattutto agli studenti universitari di terminare la sessione estiva in serenità e consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno la necessità.

"La biblioteca rappresenta infatti un punto di riferimento anche per tutti coloro che non possiedono un pc poiché è possibile consultarlo gratuitamente - continuano i GD - Queste strutture possono essere messe in sicurezza utilizzando plexiglass per separare le sedute e sanificando le postazioni di studio: in questo modo si potrebbe permettere nuovamente a molti studenti e a qualunque altro utente l'accesso ad un importante presidio culturale della città".

I GD suggeriscono, in assenza di plexiglas, di ridurre il numero delle postazioni in modo tale da garantire la distanza minima necessaria tra le persone: "Sarebbe una soluzione sicuramente penalizzante che però riuscirebbe a dare una prima risposta ad un buon numero di persone - fanno presente i GD - Potrebbe essere funzionale prevedere un servizio di prenotazione (anche telefonico) in modo tale da non creare code ed assembramenti".

I GD pertanto, chiedono all'amministrazione, di dare risposte immediate, soprattutto laddove è possibile fare interventi a costi sostenibili in collaborazione con il senso di responsabilità e rispetto delle regole degli utenti.