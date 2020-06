Codice giallo per pioggia e temporali, fino alle 20 di domani, domenica 14 giugno

Altre notizie brevi

sabato, 13 giugno 2020, 14:31

Domenica 14 giugno il vescovo monsignor Giovanni Santucci, celebra la messa del Corpus Domini, alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Massa.

sabato, 13 giugno 2020, 14:21

L'amministrazione comunale guarda positivamente all'iniziativa della nuova fiera del marmo da IMM, rivolta sia a incontri sul posto, sia online.

venerdì, 12 giugno 2020, 16:00

Dopo un lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, nel corso del quale molti servizi delle Aziende sanitarie sono stati sospesi, tranne le urgenze, mentre le visite sono state rinviate o effettuate in forma telematica, dall’inizio di giugno e comunque con molta cautela sono stati riaperti gli ambulatori di agopuntura e...

venerdì, 12 giugno 2020, 14:57

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire da lunedì 15 giugno 2020 la Società della Salute della Lunigiana garantisce anche l’accesso diretto ai prelievi (con un limite massimo di 18 prelievi per ciascun centro) in quattro presidi distrettuali:

venerdì, 12 giugno 2020, 14:56

La circolazione veicolare sulle strade provinciali 43 (Zona industriale) 3 (Massa-Avenza) e Sp 48 del Mare, nei comuni di Massa e Carrara viene interrotta dalle ore 21 del 17 alle ore 01 del 18 giugno2020.Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire...

venerdì, 12 giugno 2020, 14:56

La circolazione veicolare sulla Sp 32 nel comune di Mulazzo viene interrotta dal 16 al 26 giugno 2020 con orario 8,30-12,30 e 13,30-17,30 nel tratto compreso tra il centro abitato di Mulazzo ed il bivio Parana-Montereggio.Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per...

venerdì, 12 giugno 2020, 14:27

"Sembra che non ci saranno slittamenti e che i lavori al ponte di Avenza inizieranno il 15 giugno. Ribadiamo la nostra contrarietà ad aprire adesso il cantiere, in un fase in cui il territorio e la comunità, con l'estate alle porte, cerca faticosamente di uscire dal post emergenza-Covid.

venerdì, 12 giugno 2020, 11:27

Il Parco delle Apuane riapre gli Uffici al pubblico con un orario ridotto. Due giorni alla settimana per sede, dalle ore 9 alle 13: Castelnuovo di Garfagnana (lunedì e giovedì), Massa (martedì e venerdì), Seravezza (mercoledì e sabato).

venerdì, 12 giugno 2020, 10:47

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha scritto al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per invitarlo a «stanziare un fondo a sostegno dei commercianti direttamente interessati dal cantiere» per la realizzazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi.

venerdì, 12 giugno 2020, 10:46

Il super bonus? Una grande opportunità per imprese e cittadini ma affidatevi solo ad aziende e professionisti di fiducia. A mettere in guardia il consumatore è Cna. L'euforia per il super bonus che consentirà un credito d'imposta del 110% su una certa tipologia di interventi edilizi legati all'efficientamento energetico ha da...