Concerto live streaming: MutaMenti che passione!

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:27

E' il titolo della campagna di crowdfunding, organizzata dall'Istituto Valorizzazione Castelli attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, che avrà ufficialmente inizio giovedì 11 giugno alle 21.30 con il concerto live streaming di Max De Aloe in diretta Facebook e YouTube.



La passione è il grande segreto di questo Festival! MutaMenti è infatti arrivato alla IV edizione grazie a tutti coloro che hanno creduto e credono che sostenere un festival jazz itinerante nei luoghi della cultura di una piccola provincia a nord della Toscana, non sia semplicemente dare un contributo per la realizzazione di un evento, ma sia uno dei piccoli motori che ciascuno di noi può accendere per attivare un processo di cambiamento nella nostra società.



Vorremmo che ogni donatore si sentisse parte di qualcosa di importante e ritrovasse nel nostro progetto un frammento di sé. MutaMenti valorizza un intero territorio, i beni culturali, la musica, ma anche il lavoro faticoso e meraviglioso di tanti artisti che dedicano la loro vita alla ricerca musicale e di tante persone che quotidianamente si impegnano per mantenere e curare la bellezza di luoghi e monumenti. E' quindi facile appassionarsi al nostro festival! Leggete la nostra storia, visitate la pagina fb e il sito, condividete e, se amate la musica, l'arte e la cultura certamente troverete la chiave per allargare le braccia al nostro progetto, ve ne innamorerete e lo farete vivere anche quest'annoassieme a noi!

