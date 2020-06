Concessione dell’occupazione del suolo pubblico: approvato il disciplinare per gli esercenti

sabato, 6 giugno 2020, 11:21

"La città si sta risollevando dopo il lockdown e come amministrazione stiamo assumendo tutte le possibili iniziative per andare incontro ai commercianti e cittadini che hanno avuto ricadute economiche a causa dell’emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi abbiamo approvato la sospensione dell’imposta di soggiorno ed ora, come già anticipato, procediamo con un’altra operazione essenziale relativa al suolo pubblico. Consentiremo agli esercenti di utilizzare spazi pubblici così che possano recuperare quei posti persi a causa dei protocolli di sicurezza anti Covid-19. Riusciremo ad autorizzare gratuitamente le istanze di occupazione di suolo pubblico e non verrà chiesto il pagamento della Cosap per le occupazioni già in essere”.

Queste le parole del sindaco Francesco Persiani in merito al disciplinare approvato dalla Giunta per regolamentare e concedere le occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività commerciali ed artigianali. Sono normate dall’atto gli ampliamenti oggetto di concessioni già rilasciate, occupazioni temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti viene richiesto l’ampliamento della superficie o nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

L’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni spiega: “E' un atto importante attraverso cui l’amministrazione va incontro alle esigenze dei commercianti e, di conseguenza, di tutta la cittadinanza in questo momento di rilancio e ripartenza. Apriamo una manifestazione di interesse per la presentazione delle domande sia per le vecchie sia per le nuove occupazioni e sia per gli ampliamenti prevedendo una serie di deroghe ai regolamenti vigenti. La manifestazione di interesse ci è utile a recepire le esigenze degli esercenti, formulare istruttorie e rilasciare autorizzazioni cercando di soddisfare i bisogni di tutti”.

Per il periodo dal 15 giugno al 31 ottobre, in deroga ai regolamenti comunali vigenti, saranno autorizzati esclusivamente tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere amovibili che, potendo essere anche in vie o piazze a traffico limitato o zone pedonali, potranno essere posizionati a partire dalle ore 17 e con obbligo di rimozione entro 30 minuti dalla chiusura del locale. Potranno essere concessi spazi anche sotto i portici, nelle gallerie commerciali o parchi pubblici non gestiti da terzi ed entro i 150 metri di distanza dalla propria attività. I gestori dovranno garantire il distanziamento imposto dalla normativa e il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Gli interessati potranno presentare apposita istanza, in carta semplice, utilizzando il modulo in uso al Comune di Massa previsto per la richiesta di occupazione del suolo pubblico.