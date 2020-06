Consiglio provinciale: venerdì 26 giugno la prossima seduta

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:46

È stato proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata di giovedì 2 luglio indetto dal sindacato Usb e rivolto ai dipendenti del comparto.

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:40

ASMIU comunica che dal 27 giugno e fino al 25 luglio, ogni sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00, sarà attivo l’Infopoint in Piazzetta ai Ronchi (Piazza Calamandrei). Al nostro gazebo gli utenti potranno ritirare il kit per la raccolta differenziata domiciliare.

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:27

"Il servizio cup di Massa-Carrara e della Lunigiana si sta muovendo con scioperi ad oltranza ormai da tempo. La Regione Toscana purtroppo sta mettendo in pratica politiche di tagli e svalutazioni dei servizi Cup e front office dell'Asl area Nord Toscana. A risentirne, come sempre, sono i lavoratori delle cooperative...

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:11

La segreteria provinciale della Lega di Massa Carrara interviene sul dibattito riguardo le condizioni dei centri di prenotazione delle ASL toscane: "Tramite i consiglieri regionali Lega Jacopo Alberti e Elisa Montemagni, abbiamo presentato il 16 giugno scorso una mozione in consiglio regionale a sostegno dei lavoratori dei Cup toscani, con...

mercoledì, 24 giugno 2020, 13:39

La Provincia di Massa-Carrara ha avviato la procedura per la designazione della/del consigliera/e di parità effettiva/o e supplente: sul sito internet della amministrazione di Palazzo Ducale (www.provincia.ms.it) è infatti stato pubblicato l’avviso che fissa la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 13 del 24 luglio 2020.

mercoledì, 24 giugno 2020, 13:35

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nel mese di luglio 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.

martedì, 23 giugno 2020, 15:04

"Il licenziamento di un sindacalista della Cisl a Prato, nell'azienda Usl Toscana Centro, ci lascia esterrefatti ma ci conferma quella che è ormai una tendenza all'interno delle aziende sanitarie della toscana, compresa la nostra dell'area nord ovest: mettere a tacere le voci dissonanti all'interno dell'organico per instaurare un clima di...

martedì, 23 giugno 2020, 14:53

Il coordinatore di Forza Italia ha sollevato una problematica riguardo la postazione del defibrillatore al pontile di Marina di Massa. Infatti la postazione risulta vuota, in quanto mancherebbe una firma da parte di un dirigente comunale per far sì che la postazione possa essere utilizzata.

martedì, 23 giugno 2020, 14:47

La Camera di Commercio di Massa Carrara informa le imprese che, con la nota n.346972 dell'11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020 e, con il decreto 12 marzo 2020, ha autorizzato la Camera di Commercio di Massa Carrara, per gli...

martedì, 23 giugno 2020, 14:43

Così il Coordinamento Provinciale Forza Italia Giovani Massa-Carrara in una nota: "Esami di terza media in video conferenza, esami di maturità con le mascherine, lauree in video conferenza, tutto questo per il contenimento della diffusione del Covid-19, però a quanto pare si diffonde solo negli ambienti scolastici, pare invece che...