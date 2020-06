Doppia pelle al Garibaldi Carrara in streaming con "MioCinema"

Altre notizie brevi

sabato, 20 giugno 2020, 18:05

L'ambito Turistico Lunigiana, il nuovo strumento di governance del turismo sul territorio previsto dalla Regione Toscana, è in queste settimane al lavoro per la promozione turistica dell'area. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana, Ente capofila dell'Ambito, ha scelto di recente di affidare compiti operativi a un gruppo di operatori turistici del...

sabato, 20 giugno 2020, 15:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 21 giugno al 1 luglio.GARIBALDI CARRARA- IL NUOVO -ASTORIA - PIATTAFORMA MIO CINEMAOre ( Non Stop) 18 REGALI in programma fino 28/06/2020Ore ( Non Stop ) CRIMINALI COME NOI in programma fino al 5/07/2020Ore (Non Stop) DUE GRANDI ATTRICI...

venerdì, 19 giugno 2020, 16:28

Nausicaa, come sempre, si presenterà pronta all'appuntamento con l'apertura dei centri estivi anche a fronte di una situazione "straordinaria" come quella imposta dall'emergenza coronavirus. Per questo l'azienda con il suo personale, sta lavorando al perfezionamento del progetto e dei protocolli di sicurezza che, i cittadini devono saperlo, potranno essere definiti...

venerdì, 19 giugno 2020, 15:50

Il comune di Carrara rende noto che il servizio collegato al sito www.beacharound.com per la prenotazione nei fine settimana del posto nelle spiagge libere di Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra sarà attivo dalle ore 19.00 di oggi, venerdì 19 giugno.

venerdì, 19 giugno 2020, 14:45

Il Partito Democratico di Bondano, Ricortola, Casone e Partaccia ritiene grave il totale disinteresse dell'amministrazione Persiani in tema di programmazione estiva: "E' vero che la difficile situazione determinata dall'epidemia di coronavirus ha costretto gli enti locali a riprogrammare e a modificare profondamente i loro programmi destinati alla accoglienza dei turisti. Tuttavia...

venerdì, 19 giugno 2020, 13:20

Con ordinanza n.4 dell'11/06/2020 il Presidente del Parco Alberto Putamorsi ha bloccato le lavorazioni in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, realizzate presso la cava Macchietta a Seravezza.

giovedì, 18 giugno 2020, 16:18

C'è tempo fino al prossimo 22 Giugno 2020 per poter inviare la domanda di adesione alla misura Pacchetto Scuola 2020\21, l'incentivo che permette alle famiglie montignosine aiuti economici nell'acquisto dei libri di testo, di materiale didattico e servizi scolastici.

mercoledì, 17 giugno 2020, 15:09

E' prevista per domani, giovedì 18 giugno 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 un'assemblea sindacale del personale delle cooperative impiegate nei servizi di prenotazione e nel call center CUP nell'ambito della provincia di Massa e Carrara.L'Azienda USL Toscana nord ovest si scusa anticipatamente con l'utenza per possibili ed eventuali disagi.

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:52

"Tensione alle stelle agli sportelli Cup e ai distretti. Da quando la Regione Toscana ha disposto il libero accesso degli utenti ai centri prelievi la situazione è molto peggiorata e lo dimostrano le interminabili file questa mattina al distretto di via Bassa Tambura a Massa, ad Avenza e un po'...

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:10

La Medicina nucleare di Massa informa che è nuovamente possibile prenotare tramite il CUP dell'Azienda USL Toscana nord ovest allo 0585/493797 l'esame di scintigrafia miocardica.