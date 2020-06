Emessa allerta colore giallo per rischio idrogeologico e temporali forti

Altre notizie brevi

giovedì, 11 giugno 2020, 15:16

"Notiamo con piacere che Trenitalia ha attivato un Frecciarossa da Milano a Roma e viceversa: Frecciarossa che andrà a sostituire il treno "Frecciabianca 8619" direzione Milano – Roma e "Frecciabianca 8620" direzione Roma – Milano che facevano tappa a Massa.

giovedì, 11 giugno 2020, 13:30

Prosegue, trasferendosi gradualmente dalla costa verso l’interno, la perturbazione che sta interessando da ieri la nostra regione. La Sala operativa permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, valido dalle 13 alle 18 di oggi, giovedì 11 giugno.

giovedì, 11 giugno 2020, 12:25

"Ho scritto all'assessore regionale Ceccarelli perché bisogna urgentemente e necessariamente trovare una soluzione per bloccare l'inizio dei lavori il 15 giugno al ponte di Avenza -annuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi), che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo al ponte- Dopo l'emergenza Covid, abbattere e ricostruire il ponte significherebbe mettere...

giovedì, 11 giugno 2020, 11:55

"Chi s'aspettava qualche potenziale messaggio di speranza dalla Spagna, sede principale della catena odontoiatrica Dentix - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è rimasto, purtroppo, ampiamente deluso, visto che, all'orizzonte, pare non ci siano concrete buone notizie per dipendenti e clienti della predetta azienda." "Frasi di circostanza...

giovedì, 11 giugno 2020, 09:39

Da lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile sottoporsi al prelievo del sangue e alle analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva. Lo prevede l'ordinanza n.64 appena firmata dal presidente della RegioneToscana, Enrico Rossi.La nuova disposizione, fatte salve le prescrizioni in materia di prevenzione e distanziamento connesse alla emergenza pandemica in atto già disposte...

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:28

L'emergenza da Covid 19 è entrata nella fase tre e il sistema sanitario sta riprendendo la propria attività ordinaria. Uno degli aspetti più critici del post lockdown riguarda la ripartenza di visite specialistiche ed esami diagnostici, limitati ai casi urgenti e indispensabili nei mesi scorsi.

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:27

E' il titolo della campagna di crowdfunding, organizzata dall'Istituto Valorizzazione Castelli attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, che avrà ufficialmente inizio giovedì 11 giugno alle 21.30 con il concerto live streaming di Max De Aloe in diretta Facebook e YouTube.La passione è il grande segreto di questo Festival! MutaMenti è...

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:22

Bollettino di valutazione delle criticità: emissione di mercoledì, 10 giugno 2020, ore 13.11. Avviso di criticità regionale valido dalle ore 00.00 di Giovedì, 11 Giugno 2020 alle ore 13.00 di Giovedì, 11 Giugno 2020.

mercoledì, 10 giugno 2020, 12:39

Criminali come noi da giovedì 11 giugno al Garibaldi Carrara con MioCinema. La visione delle ore 21 sarà preceduta da un esclusivo incontro LIVE con Ricardo Darìn. Figlio d'arte di un'intera famiglia di artisti, di origine italiana, 63 anni, occhi chiari e magnetici, indimenticabile protagonista de Il segreto dei suoi occhi, Ricardo Darín vanta una carriera di...

martedì, 9 giugno 2020, 15:28

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì.L’ha emesso la Sala operativa unificata in seguito al campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale e che...