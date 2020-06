Farfalle in Cammino: "Turismo in Lunigiana, siamo pronti a ripartire!"

Altre notizie brevi

lunedì, 22 giugno 2020, 15:24

Proseguono le iniziative gratuite per la prevenzione e la salute dei cittadini messe in campo da Nausicaa Spa nelle farmacie comunali di Carrara. Martedì 23 giugno alla farmacia "La Prada" di Avenza si svolgerà la giornata dell'udito, un evento che coinvolgerà le farmacie comunali a cadenza mensile.

lunedì, 22 giugno 2020, 14:55

Il gruppo di minoranza in assemblea del Consorzio di Bonifica, Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini intervengono con una nota stampa: "Presidente Ridolfi è giunta l'ora di agire, il consorzio di bonifica faccia uno sforzo organizzativo e culturale, avvii per quanto possibile il recupero del vegetale sfalciato e triturato lungo gli...

lunedì, 22 giugno 2020, 14:19

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che è purtroppo deceduto nei giorni scorsi il dottor Maurizio Fialdini, medico di medicina generale dell'ambito di Massa, ai cui familiari l’Asl rinnova le più sentite condoglianze.

domenica, 21 giugno 2020, 14:26

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo valido dalle ore 13 alle 20 di oggi, domenica 21 giugno 2020, per rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti. Sono interessate tutte le province del territorio toscano.

sabato, 20 giugno 2020, 18:05

L'ambito Turistico Lunigiana, il nuovo strumento di governance del turismo sul territorio previsto dalla Regione Toscana, è in queste settimane al lavoro per la promozione turistica dell'area. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana, Ente capofila dell'Ambito, ha scelto di recente di affidare compiti operativi a un gruppo di operatori turistici del...

sabato, 20 giugno 2020, 15:33

Film d'apertura della 51ª edizione del Quinzaine Réalisateurs del 72° Festival di Cannes e presentato anche al Toronto International Film Festival, Doppia Pelle, dal titolo originale Le Daim, black comedy di Quentin Dupieux, arriverà al GARIBALDI CARRARA con MioCinema partire da lunedi 22 giugno 2020, Nel cast del film, sono...

sabato, 20 giugno 2020, 15:31

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Arena Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 21 giugno al 1 luglio.GARIBALDI CARRARA- IL NUOVO -ASTORIA - PIATTAFORMA MIO CINEMAOre ( Non Stop) 18 REGALI in programma fino 28/06/2020Ore ( Non Stop ) CRIMINALI COME NOI in programma fino al 5/07/2020Ore (Non Stop) DUE GRANDI ATTRICI...

venerdì, 19 giugno 2020, 16:28

Nausicaa, come sempre, si presenterà pronta all'appuntamento con l'apertura dei centri estivi anche a fronte di una situazione "straordinaria" come quella imposta dall'emergenza coronavirus. Per questo l'azienda con il suo personale, sta lavorando al perfezionamento del progetto e dei protocolli di sicurezza che, i cittadini devono saperlo, potranno essere definiti...

venerdì, 19 giugno 2020, 15:50

Il comune di Carrara rende noto che il servizio collegato al sito www.beacharound.com per la prenotazione nei fine settimana del posto nelle spiagge libere di Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra sarà attivo dalle ore 19.00 di oggi, venerdì 19 giugno.

venerdì, 19 giugno 2020, 14:45

Il Partito Democratico di Bondano, Ricortola, Casone e Partaccia ritiene grave il totale disinteresse dell'amministrazione Persiani in tema di programmazione estiva: "E' vero che la difficile situazione determinata dall'epidemia di coronavirus ha costretto gli enti locali a riprogrammare e a modificare profondamente i loro programmi destinati alla accoglienza dei turisti. Tuttavia...