FdI: "Solidarietà ai lavoratori del Cup"

venerdì, 26 giugno 2020, 16:14

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia interviene per esprimere massima solidarietà ai lavoratori del Cup. "Fratelli d'Italia di Massa Carrara - esordisce -, in occasione dell'inaugurazione del reparto cure intermedie dell'ospedale di Carrara che si terrà domani ed alla quale, purtroppo, non presenzieranno né il presidente della Regione Rossi né l'assessore regionale alla Sanità Saccardi, vuole manifestare la massima solidarietà ai lavoratori del CUP che stanno lottando per il mantenimento del loro posto di lavoro".

"L'occasione di domani - afferma - sarebbe stata favorevole per esprimere, direttamente al presidente Rossi, tutta la preoccupazione che sentiamo per la sorte di questi lavoratori che si battono per il diritto al lavoro e per chiedere a lui ed all'assessore alla Sanità un preciso impegno volto ad un esito favorevole della vertenza. Purtroppo a causa dell'assenza dei due maggiori responsabili regionali della Sanità questa possibilità di confronto non ci sarà, almeno in questa occasione, ed il fatto che Rossi e Saccardi non vengano in questa terra apuana, che ha già subito tanti schiaffi dalla Sanità regionale, fa capire in quale considerazione sono tenute le rivendicazioni di tutti quei dipendenti che rischiano il posto".

"Anche se la salvaguardia del lavoro sembra non essere tra le priorità di Rossi e Saccardi - conclude - per noi di Fratelli d'Italia questo è un punto fermo e quindi ribadiamo l'impegno a stare sempre al fianco dei lavoratori in lotta per sostenerne le giuste rivendicazioni".