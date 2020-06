Fenapi: a chi spetta la quattordicesima prevista per luglio

lunedì, 15 giugno 2020, 14:52

Un tema di interesse per le pensioni di luglio 2020 è se compete il pagamento della quattordicesima. Come spiega la FENAPI di Massa Carrara, questa arriverà solo per i pensionati in una certa fascia di reddito. Coloro che hanno un reddito tra i 10mila e i 13mila euro (da 1,5 a 2 volte il minimo) l’importo della quattordicesima corrisponde a 504 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi. L’importo è di 420 euro per i pensionati che hanno versato tra i 15 e i 25 anni di contributi e di 336 euro per chi ha versato meno di 15 anni di contributi.

Per chi ha un reddito annuo più basso, l’importo della quattordicesima sarà più alto. Infatti se si percepisce un reddito entro 1,5 volte il minimo (10.043 euro l’anno) gli importi spettanti sono di 437 euro per pensionati che possono vantare fino a 15 anni di contributi, di 546 euro per fino a 25 anni di contributi, di 655 euro per pensionati con oltre i 25 anni di contributi. La FENAPI ricorda infine che requisito necessario per poterla ricevere, oltre al reddito è avere almeno 64 anni di età. Purtroppo non possono accedere i pensionati che ricevono una pensione di invalidità civile, una pensione o assegno sociale, rendite Inail e una pensione di guerra.

La FENAPI resta a disposizione degli interessati per verificare le loro situazioni pensionistiche e valutare se sussistono i requisiti per ottenere la quattordicesima.

Il servizio è gratuito.

Per informazioni telefonare allo 0585 74931 oppure rivolgersi alle sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)

Montignoso, Via Roma,109