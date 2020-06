Frugoli (Lega): "Accetto tutto, ma si intervenga sui temi e non su cose inventate"

martedì, 9 giugno 2020, 15:25

Così Filippo Frugoli, della Lega Giovani, risponde alle accuse fatte dai Giovani Democratici nei giorni scorsi.



"Le becere accuse fattemi dai Giovani Democratici in un articolo online dei giorni passati - esordisce - le rispedisco al mittente. Sono stanco di subire, da parte vostra così come da parte di qualche giovane massese, insulsi attacchi e storie inventate che circolano per la città (e in due casi anche su giornali).Vanno bene gli attacchi politici, ma quando avvengono nel rispetto delle parti. Arrivando al tema, da parte dei GD mi si chiede di fare il lavoro da consigliere e di portare la voce dei giovani, ebbene mi ritrovo a dover rispondere a queste accuse del tutto infondante. Ci tengo a far notare che per la prima volta nella storia di Massa, su mia proposta e grazie al lavoro del Vicesindaco Cella e del consigliere Cantoni, nonché della maggioranza, verrà data veramente voce ai giovani con uno spazio dove i Rappresentanti d'Istituto degli istituti massesi potranno fare proposte dirette all'Amministrazione, che le prenderà in carico e valuterà la fattibilità. Domani avremo una videoconferenza con il ViceSindaco ed alcuni Rappresentanti d'Istituto per spiegare il Forum Giovani ed accogliere eventuali modifiche, ad Ottobre ho avuto il piacere di accompagnare alcuni Rappresentanti a Firenze dove è stato istituito un Forum Giovani Regionale e dove ho avuto modo di dare la possibilità ai nostri giovani di esporre i propri problemi a livello regionale. In data 9 Marzo, inviavo una mail all'Assessore Regionale Ceccarelli, seguita da altri due solleciti, dove chiedevo il rimborso degli abbonamenti inutilizzati dei treni regionali agli studenti. Ho chiesto più volte aiuti dal Governo per i giovani, ho chiesto che la 18App fosse arrivata anche per l'acquisto di tablet e Pc, ho chiesto dei fondi per gli studenti universitari fuori sede".



"A Massa per la prima volta - incalza - è stata organizzata una Notte bianca che potesse attrarre cittadini di tutte le età, grazie al lavoro che ho svolto con gli assessori sono riuscito a fare una serata per Giovani fino ad ora sconosciuta. Sempre per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze massesi, mi fa piacere essere diventato punto di riferimento di alcuni che, in questa emergenza e con il caos dovuto al Ministro dell'Istruzione (dal PD e Giovani Democratici sostenuto), giornalmente mi scrivevano e scrivono per avere informazioni; devo anche rendere pubblico che ho attivato un percorso sui social frequentati dai giovani dove costantemente chiedo di fare delle proposte o apro dei sondaggi dove chiedo ai giovani di indicarmi quali problemi riscontrano, ad esempio ultimamente ho chiesto di indicarmi su quali strade richiedevano un intervento per la manutenzione e queste sono state tutto inserite nel Piano Annuale degli asfalti. Questa è una parte del mio lavoro di questo anno per quanto riguarda i giovani. Inoltre, in merito a come svolgo il mio ruolo da Consigliere Comunale, senza peccare di superbia e conscio di dover sempre migliorare, mi spiace constatare che giovani rappresentati di un partito politico parlino senza cognizione di causa ma con delle frasi fatte senza alcuna dimostrazione a supporto della tesi, probabilmente non sanno neanche quali siano i compiti di un consigliere quindi non posso che trascurare certe affermazioni. Infine, cari Giovani Democratici, sfrutto l'occasione di questo comunicato per ribadire la mia disponibilità a farmi portavoce di chiunque voglia fare delle proposte senza alcune distinzioni ideologiche o di partito, ho sempre reso pubblico il mio contatto, ma ahimè ad oggi proposte ne sono arrivate ben poche da parte vostra, quindi rinnovo l'invito a tutti i giovani a servirsi di me, sfruttando la possibilità di avere un coetaneo nelle istituzioni".



"Faccio fatica - conclude - a ricordare una sola proposta pervenuta dai GD, oltre alle futili polemiche, noto con dispiacere che con tutti i problemi in cui versa il nostro territorio e la nostra nazione, per i Giovani Democratici l'importante sia illuminare una piazza".