Frugoli (Lega): "Amministrazione subito attivata per inserire la stazione di Massa come fermata nel nuovo Frecciarossa"

giovedì, 11 giugno 2020, 15:16

"Notiamo con piacere che Trenitalia ha attivato un Frecciarossa da Milano a Roma e viceversa: Frecciarossa che andrà a sostituire il treno "Frecciabianca 8619" direzione Milano – Roma e "Frecciabianca 8620" direzione Roma – Milano che facevano tappa a Massa. Allo stesso tempo però dobbiamo considerarci delusi dal comportamento di totale silenzio da parte della Regione e dei nostri rappresentanti locali nella stessa fino ad ora, considerato che la nuova Freccia farà come nuove fermate Forte dei Marmi e Viareggio mentre bypasserà il nostro Comune: ancora una volta la nostra Provincia viene dimenticata da Trenitalia e dalla Regione. Lo stesso Sindaco ha dichiarato che "la scelta di saltare una Provincia è una vergogna assoluta. A Massa Carrara vivono 180mila persone, così si manca di rispetto ai cittadini, agli operatori turistici e commerciali del territorio. [...] Dover chiedere l'istituzione di una fermata imbarazza e umilia un territorio che è stato snobbato: siamo di fronte ad una disparità di trattamento".



La Regione si è accorta del grave danno solo quando la Lega e anche molti cittadini hanno sollevato la critica sui social, in cui si faceva notare che quello che sarebbe potuto essere un grande vantaggio dal punto di vista turistico si manifestava solo come un vantaggio economico per Trenitalia ed un danno per la nostra Provincia (che nulla ha di meno rispetto a Forte dei Marmi o Viareggio). - Incalza Frugoli - Mi chiedo quindi perché il Consigliere Bugliani, che si è svegliato dal letargo solo dopo il mio attacco affermando di proporre l'inserimento di Massa tra le tappe del Frecciarossa, si sia mosso solo a cose fatte: forse solo per recuperare la brutta figura della Giunta Regionale, che non si è mai fatta sentire in precedenza per temi così importanti come la mobilità e il turismo in una Provincia come la nostra.



La Lega è pronta a continuare la battaglia, abbiamo già fatto presente il problema alla segreteria Regionale. Ringraziamo il Sindaco di Massa che si è prontamente mosso affinché almeno questa volta non si abbandoni la Provincia di Massa Carrara bensì ci si renda conto del potenziale di questo territorio, per troppi anni lasciato a se stesso dalle precedenti Amministrazioni e dalla Regione Toscana".