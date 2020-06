Giovani Democratici di Massa: "Frugoli pensi a svolgere il suo ruolo di consigliere

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:27

"Il consigliere Frugoli che invoca la piazza imitando il suo capitano Salvini, e attacca il consigliere Bugliani solo per fare della campagna becera in vista delle regionali: dovrebbe pensare maggiormente a svolgere il suo ruolo di consigliere, cosa che non sta facendo". Così, in una nota, i Giovani Democratici di Massa.



"Dovrebbe pensare maggiormente ai ragazzi della sua età - attaccano -, a creare spazi in cui i ragazzi possano liberamente studiare e formarsi per il futuro, dovrebbe puntare maggiormente alla riapertura del Guglielmi e sopratutto dovrebbe portare il suo contributo per far sì che la città diventi realmente attrattiva per i giovani e non solo. Invece di far tutto questo insegue il suo partito, eseguendo tutto quello che la Lega gli dice anche se sbagliato. Continua a cercare di denigrare chi, come Giacomo Bugliani, tutti i giorni è in giro per il territorio per risolvere assieme alla regione Toscana i problemi dei cittadini".



"In piazza con i docenti e gli studenti - concludono - c’eravamo noi Giovani Democratici e i rappresentanti del Partito Democratico, della Lega non vi era traccia. Quindi prima di invocare le piazze, come quelle che si sono viste il 2 Giugno a Roma e Milano, gli consigliamo caldamente di ritornare a fare il consigliere. Massa non merita piazze con l’estrema destra che se ne frega altamente delle regole per manifestare, Massa merita di più!".