I Giovani Democratici di Carrara propongono soluzioni per restituire alla città l'arte cinematografica

venerdì, 26 giugno 2020, 15:48

"Il cinema rappresenta un'importante occasione di divertimento, svago, intrattenimento: un'arte che unisce tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, un'importantissima forma di cultura che che crea anche importanti occasioni di socialità. In molte parti del nostro paese, nel rispetto delle misure anti-covid, sono state riaperte le sale cinematografiche. Lo stesso non è accaduto nella nostra Provincia comportando una rinuncia ludica di cui si inizia a sentire la mancanza": questo lo sfogo dei Giovani Democratici di Carrara, che chiedono all'amministrazione, in particolare all'Assessore alla cultura Federica Forti, un impegno concreto per restituire cultura cinematografica alla nostra città organizzando cinema all'aperto gratuiti nelle piazze durante tutto il periodo estivo.

"Si potrebbe pensare a Piazza Alberica, Piazza Menconi o altri luoghi idonei a mantenere il distanziamento – propongono Matteo Micheloni e Francesco Ducci

- Le proiezioni potrebbero essere suddivise in più appuntamenti settimanali, da svolgersi anche con alternanza di luogo, e con distanziamento di almeno un metro tra le sedie per gli spettatori. Per evitare assembramenti, si potrebbe utilizzare la prenotazione tramite app. Si potrebbe inoltre pensare di organizzare appuntamenti di cinema drive-in, che sarebbero d'aiuto nel mantenimento delle misure di sicurezza, utilizzando, per esempio, gli spazi della Internazionale Marmi e Macchine: siamo sicuri che si tratterebbe di un'iniziativa nuova ed entusiasmante per i più giovani e non solo".

"Penso che eventi di questo genere potrebbero avere ricadute positive anche sulle attività commerciali, di bar e ristorazione della nostra città, in particolare di Carrara centro, troppo spesso deserta e poco frequentata, e potrebbero diventare ottime iniziative da tenersi durante il periodo estivo per ridare luce alla nostra città attraverso la cultura – spiega Carolina Ginesini, Segretaria GD Carrara - Dopo un periodo cosi difficile come quello che abbiamo vissuto penso sia fondamentale dare ai cittadini anche risposte nel segno dello svago e del divertimento, sempre con la responsabilità di tutti e nel rispetto delle misure di sicurezza".