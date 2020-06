Il movimento 5 Stelle risponde alla Lega sul ponte di Avenza

Altre notizie brevi

venerdì, 5 giugno 2020, 17:57

La circolazione veicolare sulla SP 15 Calcinaia, nel comune di Casola in Lunigiana, viene interrotta nel tratto tra l’incrocio con la Sr 445 della Garfagnana e il paese di Luscignano dall’8 al 30 giugno 2020 con orario 8-12- e 13-18.Lo prevede un’ordinanza del servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che...

venerdì, 5 giugno 2020, 17:52

Al via le domande per il Centro Estivo del Comune di Montignoso, preiscrizioni da lunedì 8 Giugno 2020 fino al 22 Giugno. L'assessore Giorgia Podestà: «Spazi essenziali per crescere, ancor più importanti in questa fase».

venerdì, 5 giugno 2020, 17:48

Un primo intervento regionale per mitigare i danni subiti dalle imprese del territorio danneggiate dal crollo del ponte sul fiume Magra, avvenuto lo scorso 8 aprile. L'aiuto si concretizza in una dotazione da 150 mila euro. Allo scopo la giunta regionale ha approvato una delibera contenente una proposta di legge, ‘Intervento straordinario ed urgente...

venerdì, 5 giugno 2020, 17:42

Scadenza IMU in arrivo il 16 giugno per i contribuenti interessati, relativamente alla prima rata di acconto.

venerdì, 5 giugno 2020, 09:50

Ha provato a sollevare la piazza massese cercando di emulare il suo leader politico – Matteo Salvini – nella manifestazione di Roma del 2 giugno e poi se l’è presa con il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani per ribadire i valori della Lega e così, per l’ennesima volta, il...

giovedì, 4 giugno 2020, 18:29

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice arancione per temporali forti, associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 4 giugno, fino alle ore 4 del mattino di domani, venerdì 5 giugno. Le aree interessate sono quelle centro settentrionali della regione.

giovedì, 4 giugno 2020, 18:21

Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta come ogni anno la necessità di intervenire con la manutenzione del verde lungo le strade del territorio provinciale di Massa-Carrara attraverso l’operazione di sfalcio di erba e vegetazione.Per farlo l’amministrazione provinciale ha destinato nel proprio bilancio 2020 risorse per 140 mila euro: nei...

giovedì, 4 giugno 2020, 18:18

Lungo la strada provinciale 43 della “Zona Industriale” (via Dorsale), nel Comune di Massa, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade comunali via Martiri di Cefalonia e via Degli Unni, a partire dal 6 giugno e fino al 30 settembre 2020 entra in vigore un divieto di sosta...

giovedì, 4 giugno 2020, 10:14

Il gruppo Bagnone, Orgoglio, Futuro e Tradizione: Le parole del responsabile della Lega Lunigiana oltre ad essere fuori luogo le consideriamo insensate. La minoranza del comune di Bagnone appartenente al gruppo Bagnone Orgoglio, Futuro e Tradizione, come dimostrabile dai verbali delle sedute del consiglio, raramente si è assentata e ancora meno...

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:45

Nel periodo di Covid 19 seppure attenti e impegnati a rispettare le regole sanitarie di anti contagio, la FENAPI di Massa Carrara ricorda gli adempimenti riguardanti la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati il CAF FENAPI ha previsto condizioni e modalità agevolate.