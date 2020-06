Il sostegno a Lilt con il 5 per mille: un aiuto fondamentale per permettere all’associazione di continuare a fare prevenzione contro i tumori

E’ ripresa l’attività ambulatoriale della Lega italiana per la lotta contro i tumori idi Massa Carrara. Le visite di prevenzione oncologica sono possibili grazie a una squadra di medici e volontari che prestano gratuitamente la loro professionalità. L'emergenza Covid-19, che ha determinato limitazioni personali e di molte attività commerciali, ha interrotto anche le attività sanitarie, lasciando spazio quasi unicamente al controllo della pandemia da coronavirus. La Lilt è ripartita, dunque, per dare una risposta a molte persone che necessitano di visite, ma ha bisogno di un sostegno e chiede alla cittadinanza una firma per destinare il 5 per mille che si trova nei modelli per la prossima dichiarazione dei redditi.

Per aiutare la Lilt Massa Carrara a proteggere la salute dei cittadini, attraverso la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori, basta firmare ed inserire il codice fiscale 92022680455 nell’ apposito riquadro (“sostegno del volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”) del modello usato per la dichiarazione dei redditi oppure del Cud. Non costa nulla ed è un contributo importante a un servizio che aiuta molti cittadini e molte famiglie che non possono spendere denaro per la prevenzione.

Destinare alla Lilt sezione provinciale di Massa Carrara il cinque per mille significa sostenere i progetti di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori contribuendo concretamente alla lotta contro i tumori.

La sede Lilt è aperta da lunedì a venerdì e per prenotare una visita telefonare al numero 0585 488280 dalle 10 alle 12.