IMU 2020: pagamento acconto entro il 16 giugno

venerdì, 5 giugno 2020, 17:42

Scadenza IMU in arrivo il 16 giugno per i contribuenti interessati, relativamente alla prima rata di acconto.

Confluita la Tasi nella stessa IMU – di base con un meccanismo di fusione delle aliquote e compensazione dei tributi per far sì che alla fine dei conti si pagherà quanto nel 2019, resta ovviamente l’esenzione per la prima casa e tutte le eventuali agevolazioni previste a livello locale.

Per l’acconto IMUè necessario, per determinare l’importo della prima rata 2020, calcolare il 50% di quanto pagato nel 2019 come totale IMU-TASI.

Sono esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020, quindi non dovranno pagare nulla, i seguenti immobili, in base alla norma di riferimento del decreto Rilancio:

alberghi e pensioni (categoria catastale D2);

stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;

stabilimenti termali;

agriturismo;

villaggi turistici;

ostelli della gioventù;

rifugi di montagna;

colonie marine e montane;

affittacamere per brevi soggiorni;

case e appartamenti per vacanze;

bed & breakfast;

residence;

campeggi.

Al riguardo occorre fare attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.

Il CAF FENAPI è a disposizione per i relativi adempimenti.

Riferimento: 0585 74931

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)

Montignoso, Via Roma, 109