In piazza Berlinguer un presidio per ricordare George Floyd

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:30

Mgs Massa-Carrara invita tutti i cittadini, tutte le associazione, tutte le forze politiche democratiche e antifasciste a prendere parte al presidio di sabato 6 giugno alle ore 18 in piazza Berlinguer, per ricordare George Floyd.



"Il razzismo - spiega il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara Circolo Anpi Comandante Vico - è un male che dobbiamo combattere e come ogni forma di discriminazione scaturisce dalla mancata accettazione dell'altro, quasi sempre a farne le spese sono i soggetti più deboli, per questo crediamo che l'assassinio di George Floyd debba essere lo sprone per la difesa e la tutela di TUTTI i diritti, si può essere discriminati perché si è neri, omosessuali, donne, poveri o lavoratori. La società italiana è molto indietro su questo fronte, sta a noi combattere in prima persona per una Paese più giusto e libero. Dove c'è discriminazione non c'è democrazia. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti di profilassi e distanziamento, come organizzatori contiamo sul senso di responsabilità di ognuno. E' doveroso scendere in piazza come è necessario rispettare le regole".