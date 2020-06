Lavori ad Avenza, De Pasquale a Rossi: «Serve un sostegno economico alle attività»

venerdì, 12 giugno 2020, 10:47

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha scritto al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per invitarlo a «stanziare un fondo a sostegno dei commercianti direttamente interessati dal cantiere» per la realizzazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi.

«Ho voluto riportare all’attenzione del governatore le difficoltà dei commercianti che si vedranno chiudere la viabilità a pochi giorni dalla fine di un lungo lockdown e proprio quando speravano di poter tornare alla normalità» spiega il primo cittadino.

Il sindaco parte da una considerazione:«La nostra priorità è mettere in sicurezza un torrente che, come hanno detto i tecnici della Regione Toscana, è in stato di abbandono. Vogliamo farlo presto e subito, perchè dalla sicurezza del Carrione dipende quella dei cittadini, non solo di Avenza ma di tutta Carrara, dal centro storico al mare».

Pur partendo dal presupposto che la sicurezza è una priorità, il primo cittadino e l’amministrazione non sono rimasti sordi alla richiesta di aiuto degli avenzini: «Già durante il sopralluogo di maggio, abbiamo chiesto modifiche e migliorie al cantiere del ponte di via Menconi per avere massima accessibilità alle attività commerciali poste sulle due sponde del Carrione. Nella mia lettera a Rossi, inoltre ho chiesto la disponibilità a ridurre i tempi di chiusura della viabilità e valutare ipotesi di una rapida riapertura parziale della strada».

L’idea dell’amministrazione De Pasquale dunque è quella di ridurre al minimo i disagi, riconoscere un aiuto economico ai commercianti ma procedere speditamente all’avvio dei lavori a tutela dell’incolumità di tutti i cittadini.