Lega: "Presentata una mozione in consiglio regionale sulle condizioni dei centri di prenotazione delle Asl"

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:11

La segreteria provinciale della Lega di Massa Carrara interviene sul dibattito riguardo le condizioni dei centri di prenotazione delle ASL toscane: "Tramite i consiglieri regionali Lega Jacopo Alberti e Elisa Montemagni, abbiamo presentato il 16 giugno scorso una mozione in consiglio regionale a sostegno dei lavoratori dei Cup toscani, con specifico riferimento alla delicata situazione di quelli della nostra provincia, la più colpita dal covid-19 in tutta la Toscana. La problematica è da affrontare da due punti di vista strettamente collegati fra loro: il primo riguarda l'efficienza del servizio, il secondo la tutela lavorativa degli operatori.



Con la mozione ribadiamo la nostra contrarietà ad un accentramento territoriale del servizio di prenotazione delle visite che, insieme alla carenza di personale è spesso causa di ritardi nelle prenotazioni degli esami o di congestionamento delle linee telefoniche. Il nostro territorio ha bisogno di un sistema più funzionale che riesca a garantire ai nostri concittadini livelli di assistenza sanitaria dignitosi, condizione fondamentale in una società civile. Chiediamo inoltre che venga stabilizzato il personale che si occupa del servizio di prenotazione delle visite, assicurando loro i diritti che gli spettano in una società civile. Infine vogliamo che si provveda all'assunzione di nuovo personale per coprire la carenza di organico e garantire un servizio più efficiente per la comunità.



Le politiche regionali sul personale sanitario ledono la dignità lavorativa di una categoria che si impegna a garantire un servizio indispensabile, oltretutto in carenza di organico e in piena emergenza sanitaria in corso. Mentre i politicanti del PD toscano si riferivano agli operatori sanitari chiamandoli eroi, i vertici del partito al governo regionale operavano tagli indiscriminati ai loro stipendi e alle condizioni contrattuali.



Ringraziamo i nostri consiglieri regionali Alberti e Montemagni per essere stati pronti a rispondere con i fatti a questa esigenza del nostro territorio. Apprendiamo dai giornali che a breve l'Assessore regionale alla sanità Saccardi verrà nel nostro territorio per occuparsi di questa tematica: ci auguriamo che non sia l'ennesimo spot in periodo di campagna elettorale. Sicuramente vogliamo per il nostro territorio un servizio che venga migliorato, anche rispetto ai cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare a causa del covid-19."