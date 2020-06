Maltempo, codice arancione per temporali nelle zone centro settentrionali

giovedì, 4 giugno 2020, 18:29

Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice arancione per temporali forti, associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 4 giugno, fino alle ore 4 del mattino di domani, venerdì 5 giugno. Le aree interessate sono quelle centro settentrionali della regione. Inoltre esteso il codice giallo per vento sempre fino alle 4 di domani, per le zone centro meridionali, ed emesso altro codice giallo per mareggiate, dalle ore 18 di oggi fino alle 2 del mattino di domani, per le isole dell'Arcipelago.



Per la giornata di oggi, giovedì, previsto peggioramento con piogge sparse, più frequenti sulle zone settentrionali. Un ulteriore deciso peggioramento è atteso fra il tardo pomeriggio e la sera con temporali anche di forte intensità, in trasferimento dalle zone di nord-ovest al resto della regione in serata-nottata, accompagnati da forti colpi di vento e grandinate. Per il resto della giornata di domani, venerdì, locali rovesci o temporali sulle zone interne e a ridosso dei rilievi, colpi di vento e grandinate occasionali. Sempre per oggi e durante la notte (fino

alle 6 di domani, venerdì), vento forte meridionale su gran parte della regione. Dal pomeriggio di domani vento di Libeccio-Ponente con raffiche fino a localmente forti. Per oggi mare in aumento a molto mosso in serata,

fino ad agitato sulle zone meridionali. Domani molto mosso in aumento in serata sul settore settentrionale.