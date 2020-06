Marcheschi (FdI): "Ponte Avenza, bisogna urgentemente e necessariamente trovare una soluzione per bloccare l'inizio dei lavori il 15 giugno"

giovedì, 11 giugno 2020, 12:25

"Ho scritto all'assessore regionale Ceccarelli perché bisogna urgentemente e necessariamente trovare una soluzione per bloccare l'inizio dei lavori il 15 giugno al ponte di Avenza -annuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi), che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo al ponte- Dopo l'emergenza Covid, abbattere e ricostruire il ponte significherebbe mettere definitivamente in ginocchio l'economia del territorio. Ho avanzato proposte operative e alternative. Posticipare i lavori, anche a gennaio/febbraio, e nel frattempo compiere opere di ripulitura del letto del fiume per evitare che le piene provochino allagamenti. Invece dell'abbattimento e ricostruzione del ponte, si potrebbe operare l'abbassamento dell'alveo del fiume, che non comporterebbe un'interruzione della circolazione e non arrecherebbe danni al tessuto commerciale e produttivo di Avenza. Tale progetto è già stato attuato, con risultati positivi, a Carrara in zona Conad. La Regione potrebbe mettere fondi aggiuntivi per l'avvio dei lavori a settembre e la conclusione dei lavori dopo 3 mesi e non dopo i 6 previsti, lavori che ovviamente costerebbero di più ma sarebbero coperti da misure aggiuntive. La politica deve e può scegliere perché l'emergenza Covid ha fatto saltare ogni tipo di programmazione".