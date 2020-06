Marcheschi (FdI): "Ponte Avenza, si va avanti con un progetto divisivo"

venerdì, 12 giugno 2020, 14:27

"Sembra che non ci saranno slittamenti e che i lavori al ponte di Avenza inizieranno il 15 giugno. Ribadiamo la nostra contrarietà ad aprire adesso il cantiere, in un fase in cui il territorio e la comunità, con l'estate alle porte, cerca faticosamente di uscire dal post emergenza-Covid. E invece i tecnici e la Regione vanno avanti con un progetto divisivo dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- E' previsto un minimo indennizzo per le attività commerciali che subiranno un disagio dall'interruzione della viabilità, ovviamente non può bastare perché i disagi saranno enormi e la passerella provvisoria durante la fase dei lavori prevederà delle scale di accesso che comporteranno non pochi problemi per disabili, anziani, madri con passeggini visto che il ponte divide il centro storico dalla frazione. La Regione deve farsi carico di queste persone e allestire un servizio bus per permettere loro di spostarsi sull'altra sponda del Carrione".