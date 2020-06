Matthias & Maxime in anteprima su Mio Cinema Garibaldi di Carrara dal 27 giugno

Altre notizie brevi

Lunedì 29 giugno nel rispetto delle disposizioni di attenzione intervenute per il periodo critico che il Paese e il mondo sta vivendo, e cioè obbligo di mascherina e distanziamento come previsto, ma con l'intento di non abdicare allo svolgere di attività salutari per il fisico e per la mente, dopo quattro mesi di...

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia interviene per esprimere massima solidarietà ai lavoratori del Cup. "Fratelli d'Italia di Massa Carrara - esordisce -, in occasione dell'inaugurazione del reparto cure intermedie dell'ospedale di Carrara che si terrà domani ed alla quale, purtroppo, non presenzieranno né il presidente della Regione Rossi né l'assessore...

Cosa si può fare con poco più di 9,50 euro al giorno? Pensateci e poi sappiate che 285,66 euro al mese è la cifra prevista per legge per gli invalidi totali. Cioè le persone che non possono in nessun modo lavorare.

"Il cinema rappresenta un'importante occasione di divertimento, svago, intrattenimento: un'arte che unisce tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, un'importantissima forma di cultura che che crea anche importanti occasioni di socialità. In molte parti del nostro paese, nel rispetto delle misure anti-covid, sono state riaperte le sale cinematografiche.

Domenica 28 giugno 2020 alle 19 la Libreria “Ali di Carta” di Massa in collaborazione con “Apuan Bar” e con il patrocinio dell’Associazione “Alberto Benetti APS” hanno in programma la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Nicolai “Io, Emmanuel. Servitore di Alì Piccinin”. Dialoga con l'autore Alberto Nicolai.

«Ci voleva un genio per prevedere che dopo lo stop alle prestazioni sanitarie ordinarie imposto dall’emergenza coronavirus i Cup sarebbero stati sovraccaricati di richieste di accesso vecchie e nuove? Ma anche no. E allora, bisognava che Regione e Asl implementassero gli organici. Anche in via temporanea.

La cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di cure intermedie al centro polispecialistico "Achille Sicari" che si sarebbe dovuta svolgere domani, sabato 27 giugno, è stata rinviata per impegni non rimandabili delle cariche istituzionali invitate.Il reparto comincerà ugualmente ad essere operativo e sarà presentato appena possibile.

Per andare incontro alle famiglie e alle loro esigenze, dopo il periodo di lockdown e di chiusura delle scuole, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani dal 6 luglio all’8 agosto apre un Centro estivo anche per i bambini da 18 mesi a 3 anni presso la struttura educativa “La Mimosa” compreso...

Ci sarebbero le faide interne al Pd toscano alla base dell’ingarbugliata vicenda della ristrutturazione del ponte di Avenza. A sostenerlo è il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che si è detto anche convinto che i cittadini di Avenza pagheranno proprio a causa di quelle faide.

"De André diceva che si inizia a dare buoni consigli, solo quando non si può più dare il cattivo esempio. Mai idea fu più vera che nel caso del vecchio presidente del Consorzio del Massaciuccoli Fortunato Angelini: che oggi chiede al Consorzio 1 Toscana Nord quello "sforzo organizzativo", che in...