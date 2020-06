Montemagni (Lega): "Caso Dentix, nessuna buona notizia dalla Spagna"

giovedì, 11 giugno 2020, 11:55

"Chi s'aspettava qualche potenziale messaggio di speranza dalla Spagna, sede principale della catena odontoiatrica Dentix - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è rimasto, purtroppo, ampiamente deluso, visto che, all'orizzonte, pare non ci siano concrete buone notizie per dipendenti e clienti della predetta azienda."



"Frasi di circostanza da parte della Proprietà - prosegue il consigliere - dettate proprio dall'indeterminatezza di un futuro che appare, purtroppo, nebuloso."



"Com'è noto - precisa l'esponente leghista - sono cinque i centri in Toscana facenti parte del gruppo spagnolo, collocati a Lucca, Viareggio, Massa, Empoli e Prato a cui si sono rivolti, nel tempo, centinaia di nostri corregionali che, ora, rischiano seriamente di veder sfumati migliaia di euro, senza, tra l'altro, poter essere sottoposti alle previste cure dentarie; in pratica, oltre al danno anche la beffa."



"Senza dimenticare, ovviamente - sottolinea la rappresentante della Lega - chi opera in Dentix, il cui posto di lavoro appare, dunque, in bilico."



"Vista la gravità della situazione - conclude Elisa Montemagni - ho, pertanto, predisposto un atto che mercoledì prossimo verrà discusso in Consiglio regionale, in cui chiedo, tra l'altro, che la Regione si attivi col Ministero della Sanità per cercare, quantomeno, di limitare i danni."