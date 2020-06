Montignoso Infanzia

venerdì, 5 giugno 2020, 17:52

Al via le domande per il Centro Estivo del Comune di Montignoso, preiscrizioni da lunedì 8 Giugno 2020 fino al 22 Giugno. L'assessore Giorgia Podestà: «Spazi essenziali per crescere, ancor più importanti in questa fase».

In partenza le domande per l'iscrizione al Centro Estivo del Comune di Montignoso, «un servizio in cui crediamo fortemente perché unisce e diverte i nostri bambini» spiega l'Assessore Giorgia Podestà.

«Ancor più importante in questa fase per riscoprire una dimensione che l'emergenza Covid-19 ha celato e tenuta nascosta per troppo tempo – continua Podestà – spazi e tempi di condivisione all'interno dei quali i nostri ragazzi possono giocare, sperimentare, in una parola crescere insieme. Quest'anno abbiamo inserito delle preiscrizioni per la frequenza al servizio che potrà ospitare un massimo di 92 posti, abbiamo organizzato lo svolgimento delle attività sfruttando i diversi plessi scolastici presenti sul nostro territorio in modo da garantire tutta la sicurezza e il rispetto delle norme di distanziamento sociale. I centri estivi saranno attivi da mercoledì 1 luglio a lunedì 31 agosto 2020 – con interruzione nei giorni del 15, 16 e 17 agosto – dal lunedì al sabato dalle 8.00 la mattina fino alle 13.00».

Per ogni scuola è infatti previsto un numero massimo di bambini e bambine – in età compresa tra 3 e 14 anni con residenza anagrafica nel Comune di Montignoso – che potranno effettuare l'iscrizione al servizio educativo estivo "Il Mare dei Bambini": la scuola dell'infanzia di Cinquale 10 bambini 3-5 anni, la scuola dell'infanzia di Cervaiolo 10 bambini 3-5 anni, la scuola dell'infanzia di Sant'Eustachio 10 bambini 3-5 anni, la scuola dell'infanzia di Capanne 10 bambini 3-5 anni, la scuola primaria di Piazza 7 bambini 6-11 anni, la scuola primaria di Piazza 10 adolescenti 12-14 anni, la scuola primaria di Cervaiolo 21 bambini 6-11 anni, la scuola primaria di Cinquale 14 bambini 6-11 anni.

«Per quanto riguarda le tariffe – continua l'assessore – abbiamo previsto la totale gratuità del servizio per le famiglie con ISEE inferiore a € 4.726,00 mentre una riduzione del 50% per ISEE inferiore a € 6.302,00, nel bando sono presenti tutti gli importi e le agevolazioni impostate su criteri relativi all'età, alla presenza di disabilità o iscrizione di due o più figli. A causa delle disposizioni di emergenza per il contenimento del Coronavirus quest'anno non sarà invece possibile attivare il servizio di accompagnamento con scuolabus – spiega l'Assessore – consigliamo quindi alle famiglie di indicare nella iscrizione la sede più vicina alla propria residenza».

Sarà possibile presentare le domande di preiscrizione di persona o tramite email, a partire da lunedì 8 e fino al 22 giugno 2020, sotto forma di autocertificazione presso l'Ufficio Protocollo protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it o presso l'Ufficio Pubblica Istruzione nadia.belle@comune.montignoso.ms.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 allegando fotocopia di del documento di identità. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web del Comune di Montignoso all'interno della sezione "Scuola e Istruzione" o presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.