Nuova manifestazione di protesta della scuola

lunedì, 8 giugno 2020, 14:28

Continua la mobilitazione anche del mondo della scuola locale. Dopo il riuscitissimo presidio di piazza Berlinguer di sabato 30 maggio, il coordinamento scuole Massa Carrara ha organizzato un ulteriore momento assembleare online, dal quale è emersa forte l'esigenza di mantenere alta la mobilitazione e l'attenzione sui gravissimi problemi che la scuola pubblica subisce ormai da anni, e che la situazione legata al Covid-19 ha acuito in maniera drammatica:

Da questa assemblea è nata la decisione di attuare una seconda iniziativa pubblica, mercoledì 10 giugno, alle 17 in piazza Aranci a Massa, dove studenti, genitori ,docenti, personale Ata e cittadini avranno anche la possibilità di salutarsi in presenza, a chiusura delle attività didattiche delle classi. Le rivendicazioni e gli obiettivi che continueremo a perseguire sono ben sintetizzati nel breve video che sta girando nel web, ovvero - la richiesta di finanziamenti molto più consistenti per la scuola pubblica - la assoluta necessità di tornare a settembre ad una didattica in presenza e che non sia attuata riduzione drastica degli orari e della lunghezza delle lezioni - la diminuzione degli alunni per classe - l'aumento degli organici e l'assunzione dei precari-interventi urgenti e sostanziosi sugli edifici scolastici (più spazi!) e sui trasporti

Il coordinamento si pone inoltre come interlocutore diretto con le istituzioni, che col nuovo decreto sono tra l'altro state investite di ulteriori responsabilità organizzative. Si è deciso di formare gruppi di lavoro che analizzino le problematiche principali e portino proposte concrete agli enti pubblici. Siamo convinti che l'apporto collettivo del mondo della scuola sia una risorsa importante per chi è chiamato a programmare e a utilizzare risorse pubbliche in uno dei settori fondamentali per il futuro del nostro paese.