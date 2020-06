Il M5S chiede di mettere in streaming le sedute dei consigli e delle commissioni

In seguito alla richiesta di chiarimento e informazione del Movimento 5 Stelle di Montignoso riguardo al gestore Programma Ambiente Apuane S.p.A., il partito rende noto quanto segue:

"Rispondo volentieri all'assessore Raffaello Gianfranceschi, con la mail inviata dal responsabile Area 6 "Governo Territorio e Gestione Ambientale" del comune di Montignoso, che in data 28 maggio 2020 conferma un credito del Comune di 91.182,99 euro nei confronti del gestore Programma Ambiente Apuane spa per la scadenza del 30/04 e per il quale nella stessa data del 28 maggio è stato inviato un sollecito di pagamento a PAA, con nota prot. n. 0008809".



"Il sindaco in consiglio comunale del 22 maggio ha invece affermato che il gestore avrebbe rispettato le scadenze e che nulla si poteva chiedere: non si può chiedere royalties per le scadenze future – commenta il M5S di Montignoso - L'assessore risponde solo sui crediti del comune verso il gestore, mentre invece non rimarca nulla sulla necessità di quanto ha più volte riscontrato la commissione di controllo sulla discarica di Cava Fornace, ovvero degli atti concreti per la chiusura della discarica, la variante all'autorizzazione integrata ambientale, il parere sanitario e la VIA ex post".

Il M5S di Montignoso continua: "Forse perché ai lavori della commissione di controllo sulla discarica, dove l'assessore è membro in qualità di capogruppo, è stato spesso assente, quasi latitante?"



Pertanto, il M5S chiede di mettere in streaming le sedute dei consigli e delle commissioni, affinché i cittadini possano farsi una reale opinione su ciò che accade in consiglio.