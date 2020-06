Pd: "Programmazione estiva a Massa, una triste pagina bianca"

venerdì, 19 giugno 2020, 14:45

Il Partito Democratico di Bondano, Ricortola, Casone e Partaccia ritiene grave il totale disinteresse dell'amministrazione Persiani in tema di programmazione estiva: "E' vero che la difficile situazione determinata dall'epidemia di coronavirus ha costretto gli enti locali a riprogrammare e a modificare profondamente i loro programmi destinati alla accoglienza dei turisti. Tuttavia molti comuni, anche non distanti da noi, sono riusciti, con determinazione e impegno, a conservare una parte della programmazione estiva: il comune di Carrara riproporrà Carrara Downtown, quello di Pietrasanta è riuscito a conservare "Pietrasanta in concerto" e il calendario di mostre, il comune di Viareggio è riuscito addirittura a mantenere la programmazione del Festival Pucciniano. L'amministrazione comunale di Massa è invece rimasta a girarsi i pollici mentre gli altri si davano da fare. Eppure, tra il "calendario di eventi ambizioso" di cui si favoleggiava nel programma di Persiani e il nulla che abbiamo sotto gli occhi oggi si poteva e si doveva trovare una via di mezzo praticabile. Sul sito del Comune l'elenco degli eventi è sostituito da una mesta pagina bianca e la programmazione è stata sostituita da trovate estemporanee consistenti in installazioni di gonfiabili e giochi da lunapark più adatti a una fiera di paese che alle esigenze di una località che dovrebbe attirare migliaia di turisti.Gli operatori turistici della nostra città stanno facendo un grande sforzo per rialzarsi e per provare a rimettere in piedi una stagione turistica gravemente compromessa, non meritano di essere lasciati soli e di sentirsi dire solo dei no. Sulle esenzioni fiscali gli è stato detto di no, sulla balneabilità delle acque hanno dovuto assistere a un indegno scaricabarile, sulla programmazione estiva non si prova nemmeno a dare una risposta. È evidente che, quando parlava di turismo, il sindaco Persiani mirava soltanto al voto degli operatori turistici ma a passare dalle chiacchiere ai fatti non ci pensava proprio".