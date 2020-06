Ponte di Albiano Magra, al via le rampe provvisorie

Altre notizie brevi

martedì, 9 giugno 2020, 15:28

Codice giallo per pioggia e temporali anche di forte intensità e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 13 di oggi, martedì 9 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì.L’ha emesso la Sala operativa unificata in seguito al campo di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo centrale e che...

martedì, 9 giugno 2020, 15:25

Così Filippo Frugoli, della Lega Giovani, risponde alle accuse fatte dai Giovani Democratici nei giorni scorsi."Le becere accuse fattemi dai Giovani Democratici in un articolo online dei giorni passati - esordisce - le rispedisco al mittente.

martedì, 9 giugno 2020, 13:37

Ponte del 2 giugno un po' sotto tono. Il primo test dopo il lockdown è andato come previsto con molte presenze in meno rispetto ad un anno fa, ma del resto, e gli operatori lo sanno bene, il ritorno alla normalità sarà graduale. Tornano le scampagnate nel verde, ma con attenzione.

lunedì, 8 giugno 2020, 16:20

Il segretario Giorgio Raffi del Partito Repubblicano Sez. Mazzini interviene in vista della celebrazione a Massa del suo anniversario di fondazione."La situazione di sostanziale abbandono che si avverte percorrendo le strade e le piazze del Centro Storico di Massa - afferma - lascia chiaramente percepire come quella città viva, attiva...

lunedì, 8 giugno 2020, 14:28

Continua la mobilitazione anche del mondo della scuola locale. Dopo il riuscitissimo presidio di piazza Berlinguer di sabato 30 maggio, il coordinamento scuole Massa Carrara ha organizzato un ulteriore momento assembleare online, dal quale è emersa forte l'esigenza di mantenere alta la mobilitazione e l'attenzione sui gravissimi problemi che la scuola pubblica...

lunedì, 8 giugno 2020, 14:22

In due anni dalle elezioni che hanno messo il centro destra alla guida della comune di Massa, le strade di Forno, antica e grande frazione montana, cuore di importanti avvenimenti che hanno segnato la storia della città, sono state pulite una sola volta.

domenica, 7 giugno 2020, 08:33

"Il procedimento disciplinare a carico dell'infermiere Marco Lenzoni, colpevole di aver denunciato le scarsissime misure di sicurezza in dotazione all'ospedale di Pontremoli, è un fatto molto grave. Con la scusa della diffamazione l'azienda cerca di chiudere la bocca a un lavoratore che osa denunciare condizioni di rischio molto diffuse in...

sabato, 6 giugno 2020, 11:21

"La città si sta risollevando dopo il lockdown e come amministrazione stiamo assumendo tutte le possibili iniziative per andare incontro ai commercianti e cittadini che hanno avuto ricadute economiche a causa dell’emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi abbiamo approvato la sospensione dell’imposta di soggiorno ed ora, come già anticipato, procediamo con...

sabato, 6 giugno 2020, 11:20

Come ormai da alcuni anni anche per questo 2020, l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa, la sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” avevano in programma per i venerdì del mese di giugno il CineForum intitolato “Ambiente e Diritti Umani” da realizzarsi presso il Parco della...

sabato, 6 giugno 2020, 11:19

Più che mai attuale Che fare quando il mondo è in fiamme? (What You Gonna Do When The World's On Fire?) di Roberto Minervini arriva al NUOVO CINEMA GARIBALDI STREAMING con MioCinema lunedì 8 giugno alle ore 21.Si tratta di un contenuto estremamente attuale, di cui tutti stanno parlando perché aveva in qualche modo anticipato le tristi vicende...