SP 43 Zona industriale: istituito divieto di sosta per tutti i veicoli

giovedì, 4 giugno 2020, 18:18

Lungo la strada provinciale 43 della “Zona Industriale” (via Dorsale), nel Comune di Massa, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade comunali via Martiri di Cefalonia e via Degli Unni, a partire dal 6 giugno e fino al 30 settembre 2020 entra in vigore un divieto di sosta per tutti i tipi di veicoli.

Il divieto riguarda esclusivamente la fascia oraria che va dalle 23 alle ore 06,00 della mattina seguente.

Lo prevede un’ordinanza del settore viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata in considerazione del fatto che nel tratto di strada interessato vi sono numerose abitazioni subito a ridosso della strada e che la presenza di autoveicoli in genere, durante le manovre di parcheggio, può essere fonte di pericolo per la circolazione stradale, nonché fonte di disturbo per i residenti in quanto, nel periodo estivo, i veicoli mantengono durante la sosta i motori di raffreddamento delle cabine e delle celle frigorifere in funzione.