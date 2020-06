Spiagge libere comunali: attivo il sito per le prenotazioni

venerdì, 19 giugno 2020, 15:50

Il comune di Carrara rende noto che il servizio collegato al sito www.beacharound.com per la prenotazione nei fine settimana del posto nelle spiagge libere di Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra sarà attivo dalle ore 19.00 di oggi, venerdì 19 giugno.

Le prenotazioni possono essere effettuate anche chiamando il numero 0585/641419, attivo tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30.

Il sistema di prenotazione sarà in vigore fino al 30 giugno: successivamente, anche in base all'andamento dell'epidemia, potranno essere valutate soluzioni diverse. Si ricorda che l'accesso al mare è libero e che la prenotazione è obbligatoria per la sola postazione che è, comunque, gratuita

Gli stalli prenotabili potranno essere fruiti per l’80% del totale dai residenti, da proprietari di seconde case e ospiti di strutture ricettive presenti nel territorio comunale, mentre per il restante 20% da tutti gli altri. Per garantire una maggiore fruizione, le prenotazioni saranno divise in due turni, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, con la possibilità di estendere la prenotazione in caso di disponibilità. Sempre limitatamente alle giornate di sabato e domenica del mese di giugno, gli accessi saranno vigilati da uno steward che sarà presente in ogni spiaggia. Nel caso in cui giornalmente non fossero prenotati tutti gli stalli appositamente predisposti, sarà consentito l’accesso alle spiagge unicamente con prenotazione effettuata direttamente in spiaggia, attraverso lo steward.

I servizi igienici, le docce e gli spogliatori, saranno costantemente puliti e presidiati da personale addetto: saranno aperti dalle ore 9:30 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì nei mesi di giugno e di settembre, mentre nei restanti periodi, verranno aperti alle ore 9:30 e chiusi alle ore 18:30. In ogni spiaggia saranno a disposizione dei bagnanti prodotti igienizzanti per le mani.