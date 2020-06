Sportelli: domani assemblea sindacale dei dipendenti delle cooperative, possibili disagi

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:52

"Tensione alle stelle agli sportelli Cup e ai distretti. Da quando la Regione Toscana ha disposto il libero accesso degli utenti ai centri prelievi la situazione è molto peggiorata e lo dimostrano le interminabili file questa mattina al distretto di via Bassa Tambura a Massa, ad Avenza e un po'...

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:10

La Medicina nucleare di Massa informa che è nuovamente possibile prenotare tramite il CUP dell'Azienda USL Toscana nord ovest allo 0585/493797 l'esame di scintigrafia miocardica.

mercoledì, 17 giugno 2020, 11:46

Dopo quelli pubblicati nei giorni scorsi, il Parco delle Apuane emana il quarto bando in meno di un mese. Anche questo è finalizzato alla promozione dell'area protetta e a sostegno delle realtà sociali ed economiche che vi operano. Nello specifico, quest'ultimo avviso prevede contributi per la realizzazione di escursioni da svolgersi...

mercoledì, 17 giugno 2020, 11:10

Nel far seguito alle precedenti comunicazioni in materia di abbonamenti SIAE per l’utilizzo di “Musica d’ambiente”, vi informiamo che la SIAE, in considerazione della crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria ed a seguito delle sollecitazioni ricevute da Confartigianato, ha stabilito di applicare per l’anno 2020 una riduzione del 25% su tutti...

lunedì, 15 giugno 2020, 19:03

In seguito alla richiesta di chiarimento e informazione del Movimento 5 Stelle di Montignoso riguardo al gestore Programma Ambiente Apuane S.p.A., il partito rende noto quanto segue:

lunedì, 15 giugno 2020, 16:12

Giovedì 18 alle ore 18:00 presso il Museo della Resistenza (ex Cat) di Massa, si terrà l'assemblea costituente del circolo giovanile “Comandante Vico”, saranno presenti il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il presidente dell'Anpi di Massa Oliviero Bigini e le delegazioni Anpi di Carrara, Montignoso e Lucca.

lunedì, 15 giugno 2020, 16:11

"Il progetto di rifacimento del ponte di via Menconi sul torrente Carrione non può più aspettare oltre - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza del territorio.

lunedì, 15 giugno 2020, 14:52

Nell’ambito delle attività promosse per contribuire alla crescita delle conoscenze professionali delle imprese aderenti alla nostra Associazione, Confartigianato Odontotecnici organizza un evento formativo su “L’esperienza della stampa 3D in laboratorio” , argomento di grande attualità per i laboratori odontotecnici.

lunedì, 15 giugno 2020, 14:52

Un tema di interesse per le pensioni di luglio 2020 è se compete il pagamento della quattordicesima. Come spiega la FENAPI di Massa Carrara, questa arriverà solo per i pensionati in una certa fascia di reddito. Coloro che hanno un reddito tra i 10mila e i 13mila euro (da 1,5 a...

lunedì, 15 giugno 2020, 14:51

Riprendono i corsi in presenza della Scuola Comunale di Musica “Città di Carrara”, dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19. L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per far ripartire l’attività, subito dopo l’emanazione delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 59/2020 e n. 63/2020.