Viabilità: senso unico alternato sulla Sp 48 del mare (Carrara)

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:04

Il Presidente della commissione attività produttive, Marco Battistini, interviene per fare chiarezza in merito a una mozione proposta dal consigliere Mosti e bocciata in commissione lavoro, riguardante presunti controlli richiesti al Comune ma deputati all'ispettorato del lavoro."Il lavoro nero" - spiega Battistini - "è una grave piaga sociale: sarebbe bene...

mercoledì, 1 luglio 2020, 12:43

Da domani, giovedì 2 luglio, riaprono i servizi socio-sanitari collocati all'interno del distretto di Villette a Massa.

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:35

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Egisto Fontanini, medico di medicina generale dell'ambito di Carrara, cesserà la sua attività il prossimo 11 luglio 2020.

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:18

La Società della Salute della Lunigiana, al fine di permettere ai Comuni la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), ha emanato un avviso pubblico per selezionare un’agenzia formativa cui affidare l’incarico per lo svolgimento di attività di formazione per la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari...

martedì, 30 giugno 2020, 14:15

Sulla Sp 37 Pontremoli-Zeri, tra i km 1,800 e 2,400, viene istituito un senso unico alternato fino al 10 luglio 2020: lo prevede un’ordinanza del servizio viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale.

lunedì, 29 giugno 2020, 18:25

Movimento 5Stelle Carrara: Visto il momento storico di grande difficoltà per tutti, l'amministrazione ha dato segnali concreti per essere di supporto alle attività commerciali di tutto il territorio, cogliendo anche le occasioni che si sono aperte grazie agli interventi del governo, come ad esempio l'estensione a costo zero del suolo pubblico...

lunedì, 29 giugno 2020, 17:13

"Molti studenti, a seguito dell'emergenza sanitaria, hanno dovuto adattarsi a studiare quotidianamente tra le mura di casa e questo ha comportato delle difficoltà per tutti coloro che erano abituati a trascorrere le giornate di studio nelle biblioteche per mancanza di spazi a casa o per comodità.

sabato, 27 giugno 2020, 22:35

Questo pomeriggio la stazione di Massa del soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata attivata per la ricerca di un ragazzo ed una ragazza di Parma nel gruppo del M. Contrario. I due si erano persi durante la discesa della via ferrata.

sabato, 27 giugno 2020, 13:10

Nuovo intervento nel gruppo del Pizzo d’Uccello. Una cordata intenta nell’apertura di una via d’arrampicata al Pizzo dell’Aquila ha chiesto aiuto questa mattina per un infortunio capitato ad un componente del gruppo. L’infortunato, 54enne di Pistoia, ha riportato traumi ad entrambi gli arti inferiori a causa del volo effettuato mentre procedeva...

sabato, 27 giugno 2020, 11:36

Non poteva esserci miglior nuovo inizio dell'attività pubblica dell'Associazione Italia-Israele di Firenze, dopo ben 40 giorni di sosta dovuta alla pandemia, di quello di giovedì a Marina di Massa. Organizzata dall'Associazione Apuana Italia-Israele con la collaborazione dell'Associazione fiorentina, si è tenuta ieri sera, nella bella cornice di Villa Cuturi, la...