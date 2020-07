A Carrara la seconda edizione de “Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro libri”

Altre notizie brevi

lunedì, 27 luglio 2020, 16:10

Domani sera martedì 28 luglio alle ore 21.30 Non Una di Meno Massa Carrara ha deciso di riunirsi in assemblea pubblica in Piazza Aranci intorno a Sophia, la statua donata dalla famiglia Biagi alla città di Massa in ricordo di Cristina e di tutte le vittime del femminicidio.

lunedì, 27 luglio 2020, 15:32

"Siamo rimasti senza parole. Prima tanta amarezza poi un senso di frustrazione mescolata alla rabbia perché ormai la discussione sulle cave è degenerata e sta lacerando il tessuto sociale del territorio, di Carrara in prima battuta".

lunedì, 27 luglio 2020, 13:26

Cambiano le modalità di raccolta degli oli vegetali ad uso domestico, in questi giorni infatti i contenitori posizionati lungo le strade comunali verranno «sostituti da taniche da 5 litri fornite direttamente dagli operatori ERSU» spiega l'Assessore Massimo Poggi.

lunedì, 27 luglio 2020, 12:44

Schiamazzi, danneggiamenti e risse: l'intera minoranza consiliare di Montignoso ha protocollato una mozione atta a risolvere i problemi di gestione della movida al Cinquale. Montignoso Democratica, Movimento 5 Stelle e Lega compatti chiedono l'elaborazione di una soluzione facendo sinergia tra tutti gli enti preposti, come Prefetto, Questore e comuni limitrofi.

lunedì, 27 luglio 2020, 12:34

Secondo appuntamento con gli open day online delle scuole di psicologia di Massa (Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione "S. Giovanni Bosco" e Scuola di Psicoterapia Integrata), utili a conoscere le principali metodologie e la didattica dei due Istituti.

lunedì, 27 luglio 2020, 09:10

Due interessanti appuntamenti con gli scrittori si svolgeranno nel Giardino della lettura dell’Hotel Eden di Cinquale di Montignoso, organizzati dall’Hotel con la collaborazione della Associazione culturale L’isola di Calipso ODV di Massa.

domenica, 26 luglio 2020, 12:53

Il controllo avverrà attraverso l'ultrasonometria ossea quantitativa, una tecnica diagnostica che si basa sulla trasmissione di onde ad alta frequenza a livello del calcagno, zona sensibile ai cambiamenti di natura fisiologica e perché rispecchia l'insieme del metabolismo osseo, risultando perciò efficace nella predizione delle fratture osteoporotiche, in particolare a livello dell'anca.

venerdì, 24 luglio 2020, 17:29

E' partita la Conferenza Programmatica fortemente voluta dal Partito Democratico di Massa-Carrara, un'occasione di confronto che si pone come obiettivo di individuare dei percorsi per intervenire sul territorio nel prossimo decennio, alla luce dei nuovi eventi e delle nuove esigenze che impongono alla Politica una riflessione sulle azioni da mettere...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:19

Confermata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo con codice giallo per temporali nelle zone settentrionali della Toscana, emessa ieri e valida fino alle ore 20 di oggi, venerdì 24 luglio, che viene però estesa anche alla Valdelsa e alla Valdera.

venerdì, 24 luglio 2020, 11:05

Prosegue il piano occupazionale che ha consentito alla Provincia di Massa-Carrara di tornare ad assumere dopo il blocco decennale dovuto alla situazione finanziaria e alla riforma delle province.Sono stai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono disponibili su questo sito, nella sezione amministrazione trasparente, due bandi di concorso per l’assunzione di...