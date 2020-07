Aprono le isole ecologiche di quartiere

sabato, 4 luglio 2020, 17:43

ASMIU comunica che da lunedì 6 luglio 2020 apriranno le isole ecologiche di quartiere. Si tratta di alcune aree attrezzate in Via Pisa, Via Magliano e in Via Romana all’angolo con Via del Duca (vicino alla Scuola del Bagaglione), per conferire la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuto: multimateriale leggero; organico; vetro; carta cartone e Tetra pak; RUR (rifiuto urbano residuo).



"Le nostre isole ecologiche “di cortesia” - si legge nella nota - sono utilizzabili anche per gli utenti del porta a porta proprietari di seconde case o case in affitto per le vacanze, che il giorno della partenza per il rientro alle proprie residenze, possono agevolmente conferire tutte le frazioni di raccolta differenziata. Ricordiamo che l’organico si deve sempre conferire in sacchi compostabili e il RUR si deve sempre conferire in sacchi trasparenti".