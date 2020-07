Arene Estive Cinema dal 4 al 10 luglio

venerdì, 3 luglio 2020, 12:01

Arene Estive Cinema dal 4 al 10 luglio. Prenotazione gradita. Di seguito le regole e l'elenco di tutte le programmazioni previste:



Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo



Lunedì 6 luglio



Ore 21.30 Anteprima Nazionale: "Il Meglio Deve Ancora Venire"

Martedì 7 luglio

Ore 21.30 "I Miserabili

Mercoledì 8 luglio

Ore 21.30 "Un giorno di pioggia a New York"

GIOVEDI 9 LUGLIO

Ore 21.30 CENA CON DELITTO

VENERDI 10 LUGLIO

Ore 21.30 BOMBSHELL LA VOCE DELLO SCANDALO



ARENA SOTTO LE STELLE ASTORIA LERICI



SABATO 4 LUGLIO

Ore 21.30 BOMBSHELL LA VOCE DELLO SCANDALO

DOMENICA 5 LUGLIO

Ore 21.30 BOMBSHELL LA VOCE DELLO SCANDALO

LUNEDI 6 LUGLIO

Ore 21.30 PARASITE

MARTEDI 7 LUGLIO

Ore 21.30 PARASITE

MERCOLEDI 8 LUGLIO

DOLITTLE

GIOVEDI 9 LUGLIO

DOLITTLE

VENERDI 10 LUGLIO

LA SFIDA DELLE MOGLI

ARENA GARIBALDI CARRARA

PROSSIMA APERTURA

SINOSSI:

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE (ANTEPRIMA NAZIONALE)

Travolgente commedia in anteprima nazionale, i registi La Patellière e Delaporte celebrano la vita, l'ironia, l'amicizia, e il risultato dell'ottima riuscita del film è conferito anche, ovviamente, dall'altissimo livello interpretativo degli attori, Fabrice Luchini e Patrick Bruel. I due attori assieme formano una coppia unica, vibrante, sempre in sintonia, che non prevaricano mai l'altro, sono speculari, incredibilmente divertenti. In particolare Luchini è dotato di un talento stupefacente

I MISERABILI

( LE GRANDI PRIME DI PIAZZA EUROPA )

Eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all'Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

UN GIORNO DI PIOGGIA NEW YORK

(A GRANDE RICHIESTA IN PIAZZA EUROPA)

Una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. Torna il 'sistema Allen' con una commedia caustica, incisiva e ineffabile, come la nascita di un sentimento

DOPO IL MATRIMONIO

(LE GRANDI PRIME DI PIAZZA EUROPA)

Un remake al femminile che fa del cast solido e performante il suo principale punto di forza. Isabel vive a Calcutta. L'offerta di una facoltosa società americana di finanziare l'orfanotrofio in bancarotta la costringe, però, a tornare a New York, qui incontra Theresa, la magnate multimilionaria .Da quel giorno, Isabel viene progressivamente a conoscenza di una serie di segreti passati e presenti

CENA CON DELITTO

( A GRANDE RICHIESTA IN PIAZZA EUROPA )

Un cast d'eccezione per un thriller divertito e divertente, che gira a meraviglia come i gialli di una volta. Bello, intrigante e ironico. In tre parole la sintesi di questo giallo in stile Agatha Christie

BOMBSHELL LA VOCE DELLO SCANDALO

( LE GRANDI PRIME DI PIAZZA EUROPA)

Coraggioso e ironico, sul valore della donna nella società americana, Il film è basato sulla storia vera delle molestie sessuali avanzate dal presidente e amministratore delegato della Fox Roger Ailes di cui furono oggetto alcune conduttrici di Fox News, Megyn Kelly (Charlize Theron) e Gretchen Carlson (Nicole Kidman)

PARASITE

( IL FILM PIU' BELLO DELL'ANNO IN PIAZZA EUROPA )

Tutto fa di questo lavoro di Joon-ho un film strepitoso, che merita di essere visto , dato il contenuto narrativo che, attraverso una descrizione simbolica che assomiglia alla struttura di una fiaba, in fondo ci parla di quanto più concreto e comune ci sia al mondo: ci parla di lotta di classe.

DOLITTLE

( FAMIGLIE AL CINEMA IN PIAZZA EUROPA)

Basato sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting negli Anni Venti. Una storia di formazione e d'avventura dal ritmo contemporaneo e dall'immaginario piratesco

LA SFIDA DELLE MOGLI

( LE GRANDI PRIME IN PIAZZA EUROPA )

una commedia al femminile corale e resistente, con un team di interpreti che emoziona fino alle lacrime. Dal regista di Full Monthy confezionato con una sceneggiatura attenta a non scordare nessuna sfumatura emotiva, questo tipico feel good movie britannico tratto da una storia vera, diretto con mano sicura



ALCUNE REGOLE:

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica PER IL CINEMA al 348 5543921 - Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione.

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , o con una app telefonica assai comoda, oppure in contanti, poi igienizziamo tutti quanti (compresa la cartamoneta )

poche regole che sicuramente seguirai, è tutto nuovo anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola cambiata!

►Per gli spettacoli teatrali rivolgersi al Teatro Civico e i canali autorizzati

IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI SONO ANCHE IN STREAMING SU WWW.MIOCINEMA.IT

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.