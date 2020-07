Arene estive dal 24 al 31 luglio

giovedì, 23 luglio 2020, 14:03

Prosegue l'estate di cinema con Arena La Spezia Piazza Europa Cinema Il Nuovo, Arena Sotto Le Stelle Astoria Lerici e Cinema Garibaldi Carrara. Ecco il programma completo:



ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVO

VENERDI 24 LUGLIO

Ore 21.30 PREMIO EMILIO BIONE ( Ingresso Libero su prenotazione )



SABATO 25 LUGLIO

Ore 21.30 TEATRO : L'UNIVERSO E' UN MATERASSO E LE STELLE UN LENZUOLO con Flavio Albanese ( Ingresso Libero su prenotazione)



DOMENICA 26 LUGLIO

Ore 21.30 TEATRO; IL FEDERICO con Flavio Albanese ( Ingresso Libero su prenotazione)



LUNEDI 27 LUGLIO

Ore 21.30 BAMBINI GRATIS AL CINEMA : TROLLS 2 WORLD TOUR ( Per Ogni Adulto un Bambino entra Gratis)



MARTEDI 28 LUGLIO

Ore 21.30 TEATRO: JE SUIS KIKI con Cristina Donadio ( Ingresso Libero su prenotazione)



MERCOLEDI 29 LUGLIO

Ore 21.30 TEATRO : DIZIONARIO INESISTENTE con Stefano Massini ( Ingresso Libero su prenotazione)



GIOVEDI 30 LUGLIO

Ore 21.30 TEATRO : PROMETEO con Alessandro Preziosi ( Ingresso Libero su prenotazione)



VENERDI 31 LUGLIO Ore 21.30 FESTIVAL DEL JAZZ : ALESSANDRO FABBRI FIVE WINDS ( Ingresso Libero su prenotazione)





ARENA SOTTO LE STELLE ASTORIA LERICI

VENERDI 24 LUGLIO

Ore 21.30 C'ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD ( In Prima per il Cinema)



SABATO 25 LUGLIO

Ore 21.30 C'ERA UNA VOLTA HOLLYWOOD ( A grande Richiesta)

DOMENICA 26 LUGLIO Ore 21.30 LA DEA FORTUNA ( A grande Richiesta)

LUNEDI 27 LUGLIO

Ore 21.30 LA DEA FORTUNA ( A grande Richiesta)

MARTEDI 28 LUGLIO

Ore 21.30 IL RICHIAMO DELLA FORESTA ( Famiglie al Cinema )

MERCOLEDI 29 LUGLIO

Ore 21.30 IL RICHIAMO DELLA FORESTA ( Famiglie al Cinema)



GIOVEDI 30 LUGLIO

Ore 21.30 ODIO L'ESTATE (Risate d'estate )



VENERDI 31 LUGLIO Ore 21.30 ODIO L'ESTATE (Risate d'estate )



CINEMA GARIBALDI CARRARA

CHIUSO PER FERIE - APERTURA VENERDI 28 AGOSTO



SINOSSI:

PREMIO EMILIO BIONE:

Omaggio al baritono Emilio Bione (1882 - 1957), DA sempre contraddistinto per la sua generosità verso le strutture dei reparti di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale Civile cittadino. La serata sarà condotta da Claudia Bertanza, Roberto Bocchi e aperta dal saluto del vice Sindaco Genziana Giacomelli.



TEATRO RAGAZZI : L'UNIVERSO E' UN MATERASSO E LE STELLE UN LENZUOLO

Raccontare ad un giovane pubblico la storia del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica è divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i più grandi Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. Con Flavio Albanese

TEATRO RAGAZZI IL FEDERICO

L'uomo è troppo vasto...io lo restringerei", così esclama Dmitrij Karamazov esasperato dalle sue pulsioni che lo tendono tra alte vette dello spirito e cupi meandri della carne, e così esclama chiunque cominci ad approfondire la figura di Federico II di Svevia. Di castello in castello le mura stesse, cariche di storie controverse, sembrano rimandare le voci dei corpi che le hanno abitate; corpi di filosofi, di giuristi, di guerrieri coraggiosi o laidi e violenti, di padri della chiesa e di abbietti religiosi avidi solo di potere. Al centro di tutto lui, Federico, freccia lanciata verso il futuro, che soffre qualunque ostacolo e tra le mura dei suoi castelli e gli altipiani sorvolati dai suoi amati falchi si fa spazio, deciso ad avanzare a "qualsiasi" costo, con il bene e con il male.



BAMBINI GRATIS AL CINEMA : TROLLS 2 WORLD TOUR ( Per Ogni Adulto un Bambino entra Gratis)

Un road movie alla scoperta della formula che lega armonia e libertà.I Pop Trolls Poppy e Branch scoprono che la loro non è l'unica tribù di Troll: ce ne sono altre cinque, ognuna è dedicata a una diversa forma di musica. Il mondo del Pop, quello del Funk, della Musica classica, della Techno e del Country stanno però per essere annientati dalla malvagia regina



TEATRO : JE SUIS KIKI

scritto e diretto da Cristina Donadio, protagonista sul palco insieme a Marco Zurzolo Ensemble. Donadio, attrice di cinema, teatro e tv, nota per l'interpretazione di Scianel nella serie "Gomorra", rende omaggio alla modella francese Kiki De Montparnasse. Cantante e pittrice, icona anticonformista nella Parigi degli anni '20, Kiki fu la musa e l'amante di artisti quali il fotografo americano Man Ray, che la immortalò nella celebre immagine della schiena nuda sovrapposta a quella di un violoncello. Uno spettacolo che lega musica, teatro, foto e video, in cui Cristina Donadio racconta le fragilità di una donna bellissima e schiava della propria immagine.



TEATRO: DIZIONARIO INESISTENTE

Stefano Massini, scrittore e drammaturgo tra i più affermati sulla scena teatrale italiana, autore di "Lehman Trilogy", tradotto in 15 lingue, noto anche per i monologhi tv del giovedì sera nella trasmissione Piazza Pulita, sarà sul palco di Piazza Europa mercoledì 29 luglio per il quarto appuntamento della rassegna "La Spezia Estate Festival".

Massini racconterà il suo "Dizionario inesistente", edito da Mondadori, in cui inanella ritratti formidabili e storie avvincenti, in un crescendo fra ironia, risate, emozioni e riflessioni profonde.

Le sue narrazioni, intrise di vivissima umanità, fanno scoprire figure e storie inattese e spiazzanti, e al tempo stesso ci raccontano il nostro presente.



TEATRO : PROMETEOAppuntamento d'eccezione con Alessandro Preziosi, volto noto di numerosi film e serie tv, che da anni si dedica costantemente al teatro con risultati notevolissimi. Preziosi farà rivivere il mito di Prometeo, il Titano che rubò il fuoco agli Dei contro il volere di Zeus per donarlo agli uomini. Al centro del recital non c'è però soltanto il Prometeo incatenato della tragedia di Eschilo, ma un uomo: un uomo solo che si interroga e si arrovella, quasi si divora, nella sua incontenibile esigenza di dialogo con uomini e dei. Il percorso drammaturgico prevede letture e citazioni tratte da Genesi, Eschilo, Simone Weil, Lord Byron, Goethe e San Paolo.



FESTIVAL DEL JAZZ: ALESSANDRO FABBRI FIVE WINDS FEAT PIETRO TONOLO





C'ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD (A GRANDE RICHIESTA ASTORIA LERICI )

Tarantino fa quello che sa fare meglio: intreccia storie, personaggi, piani narrativi. Mette insieme spezzoni di vita, di realtà, di finzione e di storia con la S maiuscola per parlare della cosa che ama più di ogni altra: il cinema.. Notevole tutta la storyline di un Brad Pitt davvero übercool.

LA DEA FORTUNA (A GRANDE RICHIESTA ASTORIA LERICI )

Un film dall'energia vitale insopprimibile che ci fa ridere, commuovere, ci fa sentire parte di un'umanità dolente e spaventata.Grande ritorno di Ozpeteck con i suoi momenti sentimentali fatti di lunghi sguardi, di carezze, di durezza e tenerezza, di colori tenui e colonna sonora da favola. La Dea Fortuna si toglie la benda e guarda alla vita, alle storie reali, alle emozioni.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA (FAMIGLIE AL CINEMA)Un adattamento che normalizza i temi londoniani e rafforza l'immagine di Buck come eroe letterario per eccellenza. Un film estremamente evocativo, che non si risparmia dal mettere in mostra scenari da brividi. un film avvincente per tutti



ODIO L'ESTATE ( RISATE D'ESTATE)Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. Il trio torna a ciò che sa fare meglio: raccontare con spontaneità una rassicurante e affettuosa amicizia

ALCUNE REGOLE:

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica PER IL CINEMA PIAZZA EUROPA al 348 5543921 - Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione. PER ARENA ASTORIA al 348 5543921 al tel 0187/952253 del cinema Teatro Astoria Lerici o prenotazioniastoria@libero.it

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , oppure in contanti, poi igienizziamo tutti quanti (compresa la cartamoneta )

poche regole che sicuramente seguirai, è tutto nuovo anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola cambiata!



INFO E BIGLIETTI TEATRO

Ingresso libero con prenotazione dei posti obbligatoria. I biglietti saranno disponibili a partire dal 15 luglio presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Per effettuare la prenotazione è necessario recarsi al Botteghino e ritirare i biglietti, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo.

Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 16 alle ore 19.

Il giorno dello spettacolo il Botteghino sarà aperto in Piazza Europa a partire dalle 18

Info: tel. 0187 727 521 - info@teatrocivico.it



IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI SONO ANCHE IN STREAMING SU WWW.MIOCINEMA.IT ( per programma completo)

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

PROGRAMMA SETTIMANALE MIO CINEMA

DOCUMENTARISTI ITALIANI

OMAGGIO A XAVIER DOLANRASSEGNA PRIDERASSEGNA: RIDERE E' COSA NOSTRA

IL CORPO DELLA SPOSA

STAY STILL