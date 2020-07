Autocertificazioni per esenzioni e per fasce di reddito: validità estesa fino al 31 ottobre 2020

Altre notizie brevi

giovedì, 2 luglio 2020, 17:29

Si è consumato ieri in Commissione Bilancio alla Camera durante la discussione del Decreto 'Rilancio' l'ultimo tentativo di attaccare regolarità, trasparenza, imprese serie e lavoratori dell'edilizia. "E 'stato infatti cancellato - si legge nella nota - il comma 1 dell'articolo 81 che limitava la validità del DURC fino al 15...

giovedì, 2 luglio 2020, 16:13

Un sostegno finanziario straordinario di 150mila euro per il 2020 alle attività economiche e produttive extra-agricole con sede operativa nei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri e Pontremoli, che hanno subito danni economici, in seguito al...

giovedì, 2 luglio 2020, 15:30

Da lunedì 6 luglio e fino al 30 settembre 2020 cambia l'orario delle farmacie ospedaliere.

giovedì, 2 luglio 2020, 14:35

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:35

Via libera dalla Commissione Affari Sociali all'assegno unico e universale. "Un primo passo concreto - afferma Cosimo Maria Ferri, Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati - per potenziare le misure a sostegno delle famiglie. Il provvedimento si inserisce nella più ampia cornice del Family Act che ha ottenuto il via libera dal CdM lo...

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:31

I medici della continuità assistenziale della sede di Carrara-Fosdinovo (vedi foto in allegato) dicono grazie a tutti coloro che hanno aiutato concretamente il servizio di guardia medica. E lo fanno con una lettera aperta che si apre con questa frase: “Se non sai che fare delle tue mani, trasformale in carezze”.

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:22

Il Movimento 5 Stelle, a tutti i livelli istituzionali, Comune, Regione e Parlamento, è concorde nel portare avanti la proposta di legge sui beni estimati: "Il nostro Capogruppo in Commissione Attività Produttive è allertato da tempo sul calendarizzare. Chiaramente abbiamo bisogno di un accordo con l'altra principale forza di maggioranza, il...

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:18

Incontro a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per accelerare sulla messa in pista di una soluzione che allevi il disagio degli abitanti della valle del Magra in attesa della ricostruzione del ponte di Albiano, al confine tra Toscana e Liguria in provincia di Massa Carrara, crollato lo scorso 8 aprile.

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:17

ASMIU comunica che prende avvio il "Progetto Verde". Da sabato 4 luglio faremo la raccolta degli sfalci verdi a domicilio. Tale servizio è rivolto alle utenze domestiche (famiglie). La raccolta domiciliare del verde interessa due zone:  ZONA LEVANTE – area compresa tra l’autostrada e il Lungomare e tra il...

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:51

L’amministrazione comunale di Carrara, alla luce di quanto è emerso nel corso dei primi due fine settimana di sperimentazione, ha deciso, con una nuova Ordinanza firmata dal Sindaco Francesco De Pasquale, di adottare ulteriori e parzialmente diverse misure per la fruizione in sicurezza delle quattro spiagge libere comunali, prevedendo anche...