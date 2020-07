Biblioteca in piazza

giovedì, 23 luglio 2020, 18:53

Il Comune di Massa e la Biblioteca civica di Massa Giampaoli in collaborazione con il Touring Club Italiano organizza l'evento Biblioteca in piazza. Saranno una serie di presentazioni di libri che si terranno in piazza Mercurio. La prima presentazione si terrà alle ore 21 il 29 Luglio.



Sarà presentato l'ultimo libro di poesie di Massimo Dalle Luche dal titolo " Per dono " pubblicato da Book Editore e con una nota introduttiva dell'illustre poeta ligure Giuseppe Conte. La presentazione sarà curata dal poeta Gabriel Del Sarto.



Tema principale della raccolta, come suggerisce lo stesso titolo, è appunto il "dono", inteso come offerta data e ricevuta nell'ambito di uno stretto rapporto di reciprocità. E tuttavia, nello sviluppo del libro, il dono si fa "segno", indizio di una dimensione "altra" imprescrutabile, inconoscibile e in qualche modo innominabile.



Massimo Dalle Luche, nato a Massa nel 1962, è Dirigente comunale e avvocato.



Ha già pubblicato cinque raccolte di versi: Interno con foglie e altri versi (Ulisse Mediterraneo Edizioni, 2001); Oltre Malpasso (Vuelleti Edizioni, 2004); Nei bassifondi dell'Impero (Edizioni del Leone, 2009); Come pietra che piange (Collana "Le Mimose" a cura di G. Cordoni, 2011); Il chiaro dell'ombra (Transeuropa Edizioni, 2015).



E' stato insignito di importanti premi letterari come L'Alpi Apuane nel 2001 (2° posto) e il Carducci nel 2005 (1°posto).



Già componente della Giuria del Premio Nazionale Alpi Apuane, alcuni suoi versi sono comparsi in cataloghi di mostre di importanti artisti contemporanei.



Per prenotarsi contattare 0585490543 o via mail biblioteca.civica@comune.massa.ms.it