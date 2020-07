Camera di Commercio-MADE: webinar Industry 4.0 il 23 luglio

martedì, 7 luglio 2020, 17:28

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo PID (Punto Impresa Digitale), assieme a MADE - Competence Center Industria 4.0, organizzano giovedì 23 luglio alle ore 16 un webinar dedicato al tema dell'Industria 4.0 al tempo del Covid-19, durante il quale verranno sviscerati argomenti come l'Internet of things, la realtà virtuale ed aumentata, il Cloud e la sicurezza informatica e in generale si parlerà del futuro del nostro manifatturiero.L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Massa-Carrara e sul canale Youtube di Made Competence Center. Nei prossimi giorni vi forniremo i link precisi per seguire la diretta o poterla rivedere in registrata.



MADE è uno degli 8 Competence center italiani, specializzato nel supportare le imprese nel percorso di trasformazione digitale verso l'Industria 4.0.



Interverranno al webinar in qualità di relatori primarie società nazionali ed internazionali, quali IBM, R.F. CELADA SpA e Cefriel, che toccheranno i vari argomenti indicati sopra.

L'evento sarà coordinato dal Segretario generale della Camera di Commercio, Enrico Ciabatti.